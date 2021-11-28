На дороге в Англии замечен конвой инопланетян?

Сразу после того, как прошлой ночью была замечена огромная полицейская колонна, проезжающая через Кент, у местных жителей возникли вопросы.

Шокированные автомобилисты на M25 заметили целый парк специальных автомобилей и фургонов, которые, похоже, сопровождали грузовик, перевозивший какой-то огромных размеров крытый объект.

Конвой, в состав которого также входили автомобили служб радиационной защиты был зафиксирован на переезде из Кента в Эссекс.

Один очевидец, который сделал фото объекта на перекрестке 30, недалеко от Террока в Эссексе, сказал, что при появлении конвоя все автомобили на трассе автомобили были немедленно приостановлены – обгонять конвой им запрещалось. Очевидец пишет следующее:

«К теме подключили сотни полицейских. На каждом перекрестке, мимо которого проезжал конвой, стояло по два, как минимум, полицейских фургона. Я застрял за ним на час, поскольку они пропускали только одну машину за раз, так что это длилось целую вечность».

«Я присоединился к колонне на перекрестке №30, но я уверен, что он прибыл из Кента. Они сопровождали здоровенный грузовик со множеством колес. Он был реально очень здоровый».

После того, как в социальных сетях было опубликовано видео, показывающее конвой, интернет-сыщики изо всех сил пытались выяснить, что везет машина.

Цилиндрический объект был покрыт брезентом, и многие догадались, что он был чрезвычайно тяжелым, учитывая размер транспорта.

Некоторые предположения включали безопасную транспортировку золота, в то время как другие интересовались, а не было ли там ядерных материалов?

Свидетель, пожелавший остаться неназванным, сказал: «Я предполагаю, что это был какой-то ядерный материал, поскольку в колоне двигалась целая куча хазматов. Некоторые говорят про золото, но зачем защитные костюмы для сопровождения золота?».

Редакция Kent Online уже обратилась к полиции за комментариями.

Комментарий : Перед тем, как обратится в полицию Kent Online так же еще и приватизировала снятый не ими ролик, который со страницы никак не выковырять, поэтому кто хочет может посмотреть его в источнике. Единственная дополнительная информация, которую можно почерпнуть из видео – это посмотреть количество машин сопровождения. Их реально много – на порядок больше, чем требуется для просто безопасного движения габаритного груза по дороге.

Время от времени, особенно в последние десятилетия, особенно в пустыне Мохаве, грузовики возят всякие непонятные штуки, которые потом все обсуждают:

Но тут штука какая-то уже совсем загадочная. Зачем столько охраны? А наличие подразделений химзащиты в сопровождении вдвойне непонятно. Поэтому уфологи пишут, что в железной бочке повезли делегацию инопланетян и все было как-то так:

Антиваксеры пишут о наболевшем и предполагают, что из музея везут принадлежавший средневековым ведьмам котёл, чтобы сварить в нем новый адский шмурдяк. Есть версия Звездных Врат, есть версия радиоактивного золота, которое везут аннуннакам, чтобы сложить возле свежих кругов на полях.

В общем, сколько людей, столько и мнений. Единственное, что очевидно – это не радиоактивные материалы, поскольку их возят в более компактной посуде и не маскируют тряпками. И тоже не выделяют столько охраны.

Причем, как видим, прицеп очень тяжелый и выкравшие его талибы на горбу плутоний не унесут, а если попробуют туда сунуться – то излучение разобьет их на отдельные атомы еще до приезда полиции. Поэтому составы с ядерными материалами на железных дорогах бронепоездами не охраняют.

А раз так, то какая-то простая и разумная версия исключается, скорее всего в теме реально как-то замешаны инопланетяне. В таком случае подобные дорожные составы могут скоро появиться и на других дорогах, в других странах, так что следим за развитием событий.

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