Каким Знакам Зодиака повезет в 2022 году

2022 год будет спокойнее предыдущего. Его энергетика сменится, поэтому появятся новые лидеры. Астрологи выделяют пять самых успешных Знаков, которым ночные светила буду помогать чаще, чем остальным.
Ранее мы рассказывали о самых опасных и самых благоприятных днях в 2022 году. В такие дни все мы будем в одной лодке, но в остальное время впереди окажутся те, о ком пойдет речь далее.
Лев
Львы — одни из самых удачливых людей 2022 года. Наибольшее количество позитивной энергии им удастся трансформировать в любовную удачу. И без того обаятельные Львы станут намного более харизматичными. Им удастся производить наилучшее впечатление на большинство людей вокруг. Это сыграет в их пользу не только в амурных делах, но и в финансовой сфере. Это время побед на всех жизненных фронтах.
Дева
Девы осторожны и методичны. Их главные планеты-покровители в лице Меркурия и Сатурна будут в довольно благоприятном положении большую часть времени. В те периоды, когда они будут в упадке, на Девах это практически никак не отразится. Получается, что в 2022 году эти люди смогут держать свою жизнь под контролем, как они и любят. Случайностей будет крайне мало, поэтому Девы почувствуют себя комфортно. Это будет год избавления от неурядиц. Все самые главные проблемы медленно уйдут в небытие.
Весы
Весов ожидает весьма насыщенный год. Очень много разных положительных событий будет происходить в первой его половине. Многие из них могут быть скрытыми от глаз, но впоследствии Весы все равно поймут, что судьба была к ним благосклонной. В целом 2022 год для этих людей станет одним из самых запоминающихся. Астрологи советуют вооружиться камерой, чтобы запечатлеть все самые яркие его моменты. Многие из людей этого Знака смогут понять, в каком направлении им стоит дальше идти, чтобы стать успешнее и счастливее.
Скорпион
Скорпионы в год Тигра смогут завершить все свои самые важные дела. Если у них есть мечта, к которой они шли очень долгое время, то в 2022 году процесс ее осуществления резко ускорится. Этим людям начнут попадаться на пути важные личности, которые будут порождать в них тягу к саморазвитию, мотивацию. Ночные светила помогут Скорпионам выйти победителями из самых непростых ситуаций. Эти люди станут мудрее и смогут многому научиться, в том числе благодаря обостренному вниманию и памяти.
Рыбы
У Рыб начнется время, в которое они смогут преодолевать любые препятствия. Звезды будут оберегать их в любой ситуации, что определенно пойдет им на пользу. Даже если в их жизни начнут происходить не самые приятные события, они обязательно справятся со всеми трудностями. Ночные светила окажут им поддержку в новых начинаниях. Рыбы смогут реализовать все свои самые смелые идеи.