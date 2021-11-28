Каким Знакам Зодиака повезет в 2022 году

2022 год будет спокойнее предыдущего. Его энергетика сменится, поэтому появятся новые лидеры. Астрологи выделяют пять самых успешных Знаков, которым ночные светила буду помогать чаще, чем остальным.

Ранее мы рассказывали о самых опасных и самых благоприятных днях в 2022 году. В такие дни все мы будем в одной лодке, но в остальное время впереди окажутся те, о ком пойдет речь далее.

Лев

Львы — одни из самых удачливых людей 2022 года. Наибольшее количество позитивной энергии им удастся трансформировать в любовную удачу. И без того обаятельные Львы станут намного более харизматичными. Им удастся производить наилучшее впечатление на большинство людей вокруг. Это сыграет в их пользу не только в амурных делах, но и в финансовой сфере. Это время побед на всех жизненных фронтах.