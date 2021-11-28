Астероид Апофис: конец света может произойти в 2029 или 2036 году

Конец света предсказывался человечеству много раз, но на самом деле ничего не произошло. Теперь же, по предварительным расчетам ученых, мир столкнется с двумя катастрофическими угрозами из космоса. Речь идет об астероиде Апофис, траектория которого в последнее время очень беспокоит астрофизиков.

По их расчетам, космическое тело должно приблизиться к Земле дважды — в 2029 и 2036 годах.

В первый раз объект приблизится к Земле на расстояние всего 40 тысяч километров, но эта цифра может уменьшиться под действием гравитации нашей планеты. Однако астрономы считают, что даже в этом случае Земля избежит столкновения с астероидом.