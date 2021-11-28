Астероид Апофис: конец света может произойти в 2029 или 2036 году

Конец света предсказывался человечеству много раз, но на самом деле ничего не произошло. Теперь же, по предварительным расчетам ученых, мир столкнется с двумя катастрофическими угрозами из космоса. Речь идет об астероиде Апофис, траектория которого в последнее время очень беспокоит астрофизиков.
По их расчетам, космическое тело должно приблизиться к Земле дважды — в 2029 и 2036 годах.
В первый раз объект приблизится к Земле на расстояние всего 40 тысяч километров, но эта цифра может уменьшиться под действием гравитации нашей планеты. Однако астрономы считают, что даже в этом случае Земля избежит столкновения с астероидом.
Если мы переживем это событие, то через семь лет (в 2036 году) астероид снова приблизится к Земле, но тогда астероид полетит прямо на нее.
Астрономы указали страны, которые могут быть поражены небесным телом: США, Россия, Китай, Япония и Канада. Сила удара будет сравнима с 44 атомными бомбами, сброшенными на Хиросиму в 1945 году, что равно 800 мегатоннам тротила.
Удар может запустить цепную реакцию, состоящую из серии чудовищных катастроф, способных стереть с лица Земли все живое.
Российские ученые выступили с обнадеживающими прогнозами. Речь идет об эффекте Ярковского, суть которого заключается в воздействии солнечного света на поверхность вращающегося астероида. При нагревании теплая сторона астероида будет излучать больше фотонов, чем холодная. В результате возникнет небольшая реактивная сила, которая повлияет на траекторию астероида и собьет его с пути.
Что ж, будем надеяться, что Солнце нам поможет, иначе человечеству придется искать более эффективные способы решения глобальной проблемы