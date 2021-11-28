Забирая людей с Земли Нибиру быстро облетит планету 7 раз.

Как сообщает тайваньский уфолог Скотт К. Уоринг, в его распоряжение попал ролик, снятый одним из его адептов 27 ноября 2021 г. в Таллахасси, столице Флориды:

Первое, о чем можно подумать при просмотре ролика, речь идет о солнечном гало, которое наблюдается довольно часто и дает по краям красивый радужный спектр:

Однако, проблема в том, что это было не Солнце, поскольку в кадре его нет и близко, а со слов очевидца оно вообще было почти что с другой стороны.

Скотт, конечно, стал подпрыгивать от радости, говорить про НЛО и про потрясающий улов. И мы его понимаем – он же уфолог. Но уфологией тут и не пахнет, поскольку настоящая уфология выглядит как-то так:

I M P R E S I O N A N T E



Vórtice de luz, o “PORTAL” de desplazamiento #ovni #ufo manifestándose frente a varios testigos. Esto es el concepto del término XENDRA que le da el nombre a esta cuenta ~> @TvXendra #SiguemeYTeSigo pic.twitter.com/9RWeN8RsmO— XendraTV (@TvXendra) November 27, 2021

Скорее это был косяк доблестных асов, распыляющий над Флоридой всякие химические вещества. Где-то не доработали и потому сквозь облака пробился непонятный новый источник света. И этот источник, похоже, висит там постоянно, поскольку, если знать где смотреть, то очень часто можно обнаружить багровую подсветку облаков в ночное время суток:

В общем, что-то такое возле Земли летает и скоро мы это узрим. Но как скоро?

Астрономы, конечно, нам ничего не скажут, политики тоже, поэтому может быть что-то шепнут мистики, сенситивы и разные прославленные пасторы?

Как хорошо демонстрируют комментарии под нашими несколькими недавними материалами про ванги африканских святых, очень многие люди считают такие пророчества ересью. Так, культисты московского патриархата говорят, что истину вещают только их главари, в то время как атеисты утверждают, что все это вообще ерунда. Однако, как показывает практика – это совсем даже не ерунда.

В конце октября 2021-го года пастор из солнечной Руанды пережил удивительный сон, который в полном объеме можно почитать по ссылке. Сон был такой, что любой психоаналитик спросит у пациента: а что вы перед этим курили? Во сне пастору, стоящему у себя на ферме, явилась Хиллари Клинтон со здоровенным шприцем в руках и стала колоть этим шприцем бегающих по ферме животных. Один поросенок от Хиллари стал убегать и тогда пастор узрел у него на спине огромную букву «W».

Проснувшись, пастор занялся истолкованием сновидения. Как он решил совершенно правильно, Хиллари на его ферме делать абсолютно нечего, поэтому скорее всего она олицетворяла собой как бы всех западных политиков, глобалистов и так далее. Шприц – это уколы, корона, пандемия и все такое. А буква «W» – это одна из славных африканских стран – Руанда, Свазиленд, Зимбабве и Ботсвана. Каждая из этих стран Африки имеет в названии «W».

В свете выше изложенных рассуждений пастор подумав, решил, что в одной этих стран будет какая-то, не побоимся этого слова, ж-па, связанная с пандемией. Поэтому он сел и накатал письма великим верховным лидерам этих государств, что так мол и так – вы там держитесь. Письма, конечно же, никто не читал, но так как-то странно совпало, что уже где-то 23-го ноября все забегали вокруг штамма B.1.1.529, виноватым в появлении которого назначили страну Ботсвана.

Таким образом все эти туманные ванги несут в себе определенный оттиск ситуации ближайшего будущего. У кого-то он четкий, у кого-то он более аллегорический, но если посмотреть таких текстов достаточно много, общее направление представить можно. И про направление на Нибиру пасторы вангуют следующее:

Я хотел бы поделиться с невестой Христа вещим сном, который приснился сегодня мне о восхищении.

Я был в двухэтажном доме в месте, которое, как я думал, находится в доме моего брата. Я разговаривал со своей семьей. Был пасмурный и дождливый день, тем не менее, даже не глядя на небо, я видел как солнце появляется на западе.Это было похоже на медленную подачу электричества на лампочку накаливания.

Какое-то время я не обращал на это внимания, но вскоре над горизонтом появилось нечто вроде Солнца. Оно помчалось по небу с какой-то головокружительной скоростью, пройдя по дуге с Запада на Восток где-то за минуту. Потом оно пропало, тоже приблизительно на минуту и снова появилось на Западе, после чего вся картина восхода и захода стремительно повторилась.

Сначала я подумал, что этот сон связан с Нибиру, но потом я вспомнил откровение покойного пастора Жоао Карлоса Маркеса, он ушел от нас в 2018 году. В 1996 году пастор пережил клиническую смерть, он был мертв 30 минут и отправился на небеса. Там его встретил Иисус и поведал о многих вещах, в частности о том, что Иисус в время вознесения облетит планету 7 раз.

В нашем недавнем материале Восхищение Церкви произойдет во время КАРАНТИНА. Пророчество из 1996-го года мы уже рассказывали нашим читателям, что подобные сны видят сейчас многие люди. Сюжет там общий и он один: прилетит Нибиру и начнет забирать людей с Земли. И теперь к нему добавляется еще один рассказ, так что проход Нибиру будет, скорее всего, выглядеть как-то так:

Imagina que hoy estás en un lugar entre Canadá y Rusia, y de repente, durante 30 segundos, la Luna en su máximo esplendor aparece y desaparece ante tí. Además, durante 5 segundos, da lugar a un eclipse solar total. Algo inaudito, ciertamente. pic.twitter.com/huJbtBkSXh— Mikel Orrantia Diez -Tar (@OrrantiaTar) November 26, 2021

Когда точно случится это чудо – тут мы, увы, не знаем, но следим за развитием событий.

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