Ясновидящий Кшиштоф Яцковский предупреждает: будет огромный выброс ядовитого вещества

В недавнем эфире от 18 августа 2021-го года известным польский ясновидящий Кшиштоф Яцковский поделился с публикой своим видением ближайшего будущего. По его словам, борьба с пандемией сейчас отойдет как бы на второй план, поскольку всеобщее внимание будет приковано к двум военным конфликтам, которые возникнут на ровном месте сразу после Афганистана. Хотя, конечно, и в Афганистане будет еще продолжение.

А сегодня пан Кшиштоф больше отвечал на уточняющие вопросы своих подписчиков по прошлому ролику, хотя и рассказал кое-что новое. Так, по его словам, сейчас нужно ждать какой-то диверсии, связанной с большой утечкой ядовитого вещества. Это будет, видимо, какая-то провокация, фальшфлаг, а само вещество будет как бы промышленным:

Все сейчас спрашивают про Афганистан, поскольку он сейчас во всех телевизорах, но на самом деле нас ожидает совсем другой поворот событий, который будет отличаться от того, что нам показывают.