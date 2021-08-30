Ясновидящий Кшиштоф Яцковский предупреждает: будет огромный выброс ядовитого вещества

В недавнем эфире от 18 августа 2021-го года известным польский ясновидящий Кшиштоф Яцковский поделился с публикой своим видением ближайшего будущего. По его словам, борьба с пандемией сейчас отойдет как бы на второй план, поскольку всеобщее внимание будет приковано к двум военным конфликтам, которые возникнут на ровном месте сразу после Афганистана. Хотя, конечно, и в Афганистане будет еще продолжение.
А сегодня пан Кшиштоф больше отвечал на уточняющие вопросы своих подписчиков по прошлому ролику, хотя и рассказал кое-что новое. Так, по его словам, сейчас нужно ждать какой-то диверсии, связанной с большой утечкой ядовитого вещества. Это будет, видимо, какая-то провокация, фальшфлаг, а само вещество будет как бы промышленным:
Все сейчас спрашивают про Афганистан, поскольку он сейчас во всех телевизорах, но на самом деле нас ожидает совсем другой поворот событий, который будет отличаться от того, что нам показывают.
На мой взгляд, то, что произошло в Афганистане, продлиться недолго, просто ситуация в Афганистане должна нечто воспламенить и потом мировые лидеры будут показывать на Афганистан пальцами и говорить: смотрите, там основная причина, это Афганистан виноват.
Как я уже говорил, после Афганистана возникнут один или даже два каких-то крупных конфликта. Я вижу их, как будто две вспышки и именно их следует опасаться, поскольку в мире сложится какая-о очень серьезная ситуация.
Еще странно, что на польско-литовской границе идут постоянные провокации – вроде каких-то беженцев из Беларуси. Помните, я вам говорил зимой, что вижу на нашей границе войска? Так вот: они уже там стоят.
Еще я вижу, как нечто поднимется в атмосферу – какое-то очень опасное вещество, которое может очень сильно угрожать людям. Но я не могу сказать – глобально это будет или локально. Однако, ужас от случившегося распространится повсеместно.
Что это будет? Я вижу какие-то огромные желтые емкости, зарытые или полузакопанные в земле. На них что-то написано черной краской, похоже на буквы X. Выброс из них ядовитого вещества будет похож на саботаж, на умышленное действие, но все это будет какой-то фикцией, даже количество жертв будет сильно преувеличено. И всё это будет очень опасно.
Будет ли это заражение в Польше? Сложно сказать, но в Польше, наверное, не будет. Скорее мы будем только напуганы.
Протесты во Франции что-нибудь изменят? Нет, они не изменят ничего.
Когда это всё это произойдет? Ну, ясновидение не позволяет точно определить время. Выше я уже говорил, что за полгода предупреждал о том, что наши войска будут выдвинуты к восточной границе – и это произошло. Или взрыв в Бейруте, помните? Я тоже об этом говорил, причем неоднократно, что будет какой-то огромный взрыв в окрестностях Израиля. Поэтому как-то так произойдет и на этот раз.
К сказанному паном Кшиштофом можно только добавить, что он сильно скромничает, напоминая о двух своих сбывшихся предсказаниях. На самом деле примеров чудесного ясновидения у него гораздо больше, хотя бывают и ляпы. Но про выброс какого-то ядовитого вещества, который приведет к большим жертвам пан Яцковский впервые предупреждал еще весной. И сейчас он снова предупреждает и снова скоро будет полгода этому предсказанию, так что следим за развитием событий.