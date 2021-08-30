NASA сообщило об астероиде, который может столкнуться с Землей

Миссия космического агентства OSIRIS-REx, возглавляемая NASA, определила траекторию астероида Бенну и вероятность его столкновения с нашей планетой.

Астероид Бенну – космическое тело диаметром около 500 метров, которое в ближайшие годы может сблизится с нашей планетой. О его существовании известно уже много лет. По расчетам ученых, Бенну образовался почти 100 миллионов лет назад в астероидном поясе между Юпитером и Марсом.

Фото из открытых источников

Несмотря на свои относительно небольшие размеры, недавно стало известно о серьезных последствиях, которые ждут нас в случае его столкновения с Землей. Взрыв от столкновения будет равен взорвавшимся 150 мегатоннам тротила, что в 20 раз больше взрыва атомной бомбы.

Правительственное агентство подсчитало, что космическое тело может попасть в атмосферу Земли после 2135 года. Однако они подчеркнули, что это «чрезвычайно небольшая» вероятность. При этом они обозначили дату наибольшего риска для планеты.

Согласно миссии OSIRIS-REx, 24 сентября 2182 года будет днем наибольшего риска для Земли. На данный момент исследование обозначило погрешность почти в два метра, то есть эта космическая скала пролетит ближе к Земле, чем находится орбита Луны.

Именно 24 сентября 2182 года Бенну может пересечь так называемую «гравитационную замочную скважину». В этот день космическое тело может изменить траекторию полета, направившись прямо к Земле. Астероид окажется в той области космоса, в которой гравитация нашей планеты сильнее повлияет на его траекторию полета.

В среду 11 августа NASA сообщило, что после их открытия вероятность удара значительно возросла. Кроме этого, ученые уточнили, что на данный момент вероятность столкновения Бенну с Землей составляет 0,0057%.

Астрофизики также сообщили, что они продолжают вести мониторинг перемещения космического тела.

Ждать или начать действовать?

Ранее ученые Национального центра космических наук Китая заявили о планах ударить ракетами по астероиду Бенну и изменить траекторию его движения. Китайские ученые подсчитали, что единовременный удар 23-х ракет, по 900 тонн каждая, собьет Бенну с траектории полета на 9 тысяч километров. Об этом ранее сообщило The Science Times.

Судя по всему, Китай не собирается ждать опасного сближения с Землей, которое может произойти лишь в следующем столетии. Не получится ли так, что спешно направленные к астероиду ракеты «подправят» его орбиту в сторону Земли?

Некоторые исследователи считают, что этого не стоит делать преждевременно, так как технологии развиваются и к дню наибольшего риска у человечества, скорее всего, появятся более перспективные технические возможности, позволяющие влиять на траекторию опасных объектов. Было бы целесообразным, например, направить ресурсы на борьбу с происходящими климатическими изменениями.

Кстати, над проектом по отражению астероидов также активно работает NASA. Проект предполагает использование космического аппарата в качестве ударного элемента. По расчетам ученых, достаточно будет нанести 34-53 удара, чтобы сбить астероид с опасного для Земли курса. Проект предполагается реализовать за 10 лет до возможного столкновения космического тела с Землей.

В 2023 году исследовательский аппарат NASA OSIRIS-REX должен вернуться на Землю с образцами породы. Это позволит ученым лучше понять, из чего состоит это космическое тело и сделать определенные выводы относительно возможности нанесения удара по астероиду.

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