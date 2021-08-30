Скрываемая тайна народа этруссков.

Этому народу  официальная история отводит достаточно скромную роль,  приписывая все его заслуги и достижения  мифической «Римской империи»,  которой никогда не существовало  и история которой  была списана с истории  «Священной римской империи»  с изменением лишь имен императоров и мест событий.  Вся эта  фальсификация понадобилась Ватикану  для удревнения своей собственной истории  после катастрофы,  уничтожившей античную цивилизацию,  когда центром нового мира и стал Ватикан.  Вот тогда то и началось приписывание строительства  античных дорог,  акведуков, мостов,  водопровода,  и зданий античной постройки мифическим «римлянам»,  хотя построены они были народом,  известным из официальной истории  как «этрусски»,  которыми также был основан и построен  сам Рим,  задолго до появления здесь Ватикана.

Но,  чтобы скрыть все это был придуман чудовищный по своей фарисейской лживости миф,  что  якобы этрусская письменность  «не читается»,  хотя с применением славянских языков она прекрасно расшифровывается  и это было доказано многими исследователями.  Имеются даже золотые скрижали —  три золотые пластины с надписями на этрусском языке,  обнаруженные  в  1961 году  на месте этрусского порта Пирги.

Вот что о них рассказал российский историк В.Манягин  во время выступления на канале «День ТВ»: «Этрусски,  которые пытаются  трактовать как «это русские»,  на самом деле это не их самоназвание,  а сами они себя называли расенами.  Как считают словацкие  ученые,  которые особое внимание уделяют этому вопросу,   что именно таким было самоназвание того народа,  который  мы называем «этруссками».  И оно сохранилось в нескольких письменных источниках  того времени,  в частности на золотых пластинах из Пирги.

Это —  очень интересный исторический артефакт,  о котором,  к сожалению,  очень мало упоминают.  И несколько лет назад в «Википедии»  даже не было статьи об этих таблицах.  Хотя это —  величайшее историческое открытие,  совершенное итальянскими археологами  в 1960-х годах,  которые исследовали утонувший этрусский город.  Он сейчас находится недалеко от побережья Италии  на дне Тирренского моря.  Именно там и были обнаружены эти таблицы.

Словацкие ученые   перевели их на славянский язык  и они легко читаются на славянских языках,  как и все другие этрусские надписи.  И там описывается история столкновения наших предков  —  славян-расенов с греками из Сиракуз.  Эти таблицы были прибиты на стене храма и там остались отверстия от гвоздей.  И это —  является первым историческим документом,  который относится к нашему народу.  А этноним «рось-русь»,  он — очень древний».

Несомненно,  этруски или расены,  были нашими предками и представителями  единой античной цивилизации  докатастрофного мира.   Ну а тот  факт,  что многие  античные города  Этрурии  оказались затопленными  как и античные города Причерноморья и Малой Азии  лишь еще подчеркивает нам масштаб  глобальной катастрофы,  уничтожившей  античную цивилизацию, многие прибрежные города которой были смыты и затоплены водами этого Потопа.

Риму повезло больше,  поскольку  он стоял дальше от побережья.  Однако следы Потопа  хорошо видны на  картинах Дж.Пиранези  и многих других  художников тех времен.   Только после этой катастрофы  был основан Ватикан,  руководивший  как  восстановлением античного города  и его построек,  так и переписыванием  новой истории,  в которой  вместо подлинных строителей  античного мира  на территории Италии были придуманы мифические «римляне»,  списанные с народов,  образовавших под руководством Ватикана  «Священную римскую империю» и пришедших на эти земли уже после катастрофы.

Остатки же коренного населения Рима  были уничтожены  войсками этой новой империи, захватившей  Рим и  ставшей вместе с Ватиканом  «центром»  нового послепотопного мира.  И очень похоже,  что именно об этой самой резне и повествует  картина Антуана Карона «Резня по приказу Триумвирата»  или «Месть победителей»,  написанная этим художником в 1566 году.  Об этой картине я уже расказывал более подробно ранее.  Повторюсь лишь в том,  что главным сюжетом этой картины является массовое убийство вооруженными людьми,  напоминающими римских воинов,  светловолосых бородатых жителей Рима,  которые и были его коренным населениеми.  И в том,  что это было массовое убийство  этруссков или расенов,  сомнений никаких нет.  Ибо больше никаких других жителей Рима славянского типа  не существовало.

Только событие это происходило не в древние времена,  как нам рассказывают   фальсификаторы,  а в Средневековье,  когда на самом деле и погибла античная цивилизация.  И это уже доказано многими независимыми исследователями  независимо от трудов Фоменко и Носовского,  которые первые обратили свое внимание  на неправдоподобность мифов официальной истории  и хронологии.  Конечно,  эта версия событий  пока лишь гипотеза,  а не доказанный  научный факт.  Но время,  когда перед нами раскроется вся подлинная история и хронология нашего прошлого уже не за горами.

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