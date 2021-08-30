Скрываемая тайна народа этруссков.

Этому народу официальная история отводит достаточно скромную роль, приписывая все его заслуги и достижения мифической «Римской империи», которой никогда не существовало и история которой была списана с истории «Священной римской империи» с изменением лишь имен императоров и мест событий. Вся эта фальсификация понадобилась Ватикану для удревнения своей собственной истории после катастрофы, уничтожившей античную цивилизацию, когда центром нового мира и стал Ватикан. Вот тогда то и началось приписывание строительства античных дорог, акведуков, мостов, водопровода, и зданий античной постройки мифическим «римлянам», хотя построены они были народом, известным из официальной истории как «этрусски», которыми также был основан и построен сам Рим, задолго до появления здесь Ватикана.



Но, чтобы скрыть все это был придуман чудовищный по своей фарисейской лживости миф, что якобы этрусская письменность «не читается», хотя с применением славянских языков она прекрасно расшифровывается и это было доказано многими исследователями. Имеются даже золотые скрижали — три золотые пластины с надписями на этрусском языке, обнаруженные в 1961 году на месте этрусского порта Пирги.



Вот что о них рассказал российский историк В.Манягин во время выступления на канале «День ТВ»: «Этрусски, которые пытаются трактовать как «это русские», на самом деле это не их самоназвание, а сами они себя называли расенами. Как считают словацкие ученые, которые особое внимание уделяют этому вопросу, что именно таким было самоназвание того народа, который мы называем «этруссками». И оно сохранилось в нескольких письменных источниках того времени, в частности на золотых пластинах из Пирги.



Это — очень интересный исторический артефакт, о котором, к сожалению, очень мало упоминают. И несколько лет назад в «Википедии» даже не было статьи об этих таблицах. Хотя это — величайшее историческое открытие, совершенное итальянскими археологами в 1960-х годах, которые исследовали утонувший этрусский город. Он сейчас находится недалеко от побережья Италии на дне Тирренского моря. Именно там и были обнаружены эти таблицы.



Словацкие ученые перевели их на славянский язык и они легко читаются на славянских языках, как и все другие этрусские надписи. И там описывается история столкновения наших предков — славян-расенов с греками из Сиракуз. Эти таблицы были прибиты на стене храма и там остались отверстия от гвоздей. И это — является первым историческим документом, который относится к нашему народу. А этноним «рось-русь», он — очень древний».



Несомненно, этруски или расены, были нашими предками и представителями единой античной цивилизации докатастрофного мира. Ну а тот факт, что многие античные города Этрурии оказались затопленными как и античные города Причерноморья и Малой Азии лишь еще подчеркивает нам масштаб глобальной катастрофы, уничтожившей античную цивилизацию, многие прибрежные города которой были смыты и затоплены водами этого Потопа.



Риму повезло больше, поскольку он стоял дальше от побережья. Однако следы Потопа хорошо видны на картинах Дж.Пиранези и многих других художников тех времен. Только после этой катастрофы был основан Ватикан, руководивший как восстановлением античного города и его построек, так и переписыванием новой истории, в которой вместо подлинных строителей античного мира на территории Италии были придуманы мифические «римляне», списанные с народов, образовавших под руководством Ватикана «Священную римскую империю» и пришедших на эти земли уже после катастрофы.

Остатки же коренного населения Рима были уничтожены войсками этой новой империи, захватившей Рим и ставшей вместе с Ватиканом «центром» нового послепотопного мира. И очень похоже, что именно об этой самой резне и повествует картина Антуана Карона «Резня по приказу Триумвирата» или «Месть победителей», написанная этим художником в 1566 году. Об этой картине я уже расказывал более подробно ранее. Повторюсь лишь в том, что главным сюжетом этой картины является массовое убийство вооруженными людьми, напоминающими римских воинов, светловолосых бородатых жителей Рима, которые и были его коренным населениеми. И в том, что это было массовое убийство этруссков или расенов, сомнений никаких нет. Ибо больше никаких других жителей Рима славянского типа не существовало.

Только событие это происходило не в древние времена, как нам рассказывают фальсификаторы, а в Средневековье, когда на самом деле и погибла античная цивилизация. И это уже доказано многими независимыми исследователями независимо от трудов Фоменко и Носовского, которые первые обратили свое внимание на неправдоподобность мифов официальной истории и хронологии. Конечно, эта версия событий пока лишь гипотеза, а не доказанный научный факт. Но время, когда перед нами раскроется вся подлинная история и хронология нашего прошлого уже не за горами.