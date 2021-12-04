Ясновидящий Кшиштоф Яцковский обещает эвакуацию, заражение и карантин.

К началу декабря 2021-го года в мире постепенно появились и сложились в какую-то общую схему несколько очень серьезных проблем, каждая из которых вызывает большую тревогу у наблюдателей, мониторящих именно эту проблему. Однако для тех, кто пытается видеть и анализировать все глобально очевидна и как бы “проблемная сумма”, которая вызывает тревог еще больше.

Первый вопрос – это ситуация на Ла Пальма, которая пока более или менее стабильна, но имеет все перспективы превратиться в какую-то эпическую катастрофу, которая затронет весь мир. Вторая проблема – два очевидных очага напряженности: Украина/Россия, Тайвань/КНР. Третья тема – Иран, переговоры с которым, как и предполагалось, зашли в тупик и который все ближе к созданию атомного оружия, весть о чем может окрылить мулл и подвигнуть на те или иные безумные действия. Далее по списку – новый штамм “омикрон”, который может вылиться непонятно во что.

Естественно, на этом фоне многих волнует вопрос – где бахнет первее всего или, может быть, бахнет везде и сразу одновременно? И в этой ситуации кажется особенно интересным новый прогноз от знаменитого польского ясновидящего пана Кшиштофа Яцковского, который вангует, что скорее всего темой намба ван будет пока пандемия. Или же какое-то заражение тех или иных территорий. Для своего анализа пан Кшиштоф использовал фотографии верховных лидеров Польши, США и РФ, а так же фото министра обороны Польши. Итак.