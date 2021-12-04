Ясновидящий Кшиштоф Яцковский обещает эвакуацию, заражение и карантин.

К началу декабря 2021-го года в мире постепенно появились и сложились в какую-то общую схему несколько очень серьезных проблем, каждая из которых вызывает большую тревогу у наблюдателей, мониторящих именно эту проблему. Однако для тех, кто пытается видеть и анализировать все глобально очевидна и как бы “проблемная сумма”, которая вызывает тревог еще больше.
Первый вопрос – это ситуация на Ла Пальма, которая пока более или менее стабильна, но имеет все перспективы превратиться в какую-то эпическую катастрофу, которая затронет весь мир. Вторая проблема – два очевидных очага напряженности: Украина/Россия, Тайвань/КНР. Третья тема – Иран, переговоры с которым, как и предполагалось, зашли в тупик и который все ближе к созданию атомного оружия, весть о чем может окрылить мулл и подвигнуть на те или иные безумные действия. Далее по списку – новый штамм “омикрон”, который может вылиться непонятно во что.
Естественно, на этом фоне многих волнует вопрос – где бахнет первее всего или, может быть, бахнет везде и сразу одновременно? И в этой ситуации кажется особенно интересным новый прогноз от знаменитого польского ясновидящего пана Кшиштофа Яцковского, который вангует, что скорее всего темой намба ван будет пока пандемия. Или же какое-то заражение тех или иных территорий. Для своего анализа пан Кшиштоф использовал фотографии верховных лидеров Польши, США и РФ, а так же фото министра обороны Польши. Итак.
..У меня складывается впечатление, что с чумой произойдет нечто неожиданное и внезапное. Я вижу большие города, которые некоторым образом закроются, чтобы в них никто не входил и чтобы никто не мог их покинуть. Я уже давно в ужасе от того, что происходит последние полтора года, но то что грядет – это будет какой-то хаос с всеобщим бегством и криками «спасайся, кто может».
Далее пан Кшиштоф последовательно снимает какую-то информацию с фотографий, которые берет в руки.
Фото министра обороны Польши: У него в голове какие-то три дивизии, которые ему приказали разместить на восточной границе. Эти дивизии стоят не у границы, а как бы на расстоянии и рассредоточены. Еще его беспокоит направление на Калининград.
Фото премьер-министра Польши: Его мысли – безопасность, документы, эвакуация . Не знаю, может быть это какая-то метафора, но эвакуация – это слово главное. Какая-то эвакуация и документы.
Фото президента РФ: Он думает о каком-то раскрытии и называет это провокацией.
Фото президента США: Он думает о реституции (восстановление прав на собственность и материальные компенсации) двум каким-то странам на Ближнем Востоке. Америка и другие государства пообещают этим двум странам, что они будут следовать такому-то плану и что все будет в порядке. После этого эти две страны как бы окажутся в руках США, а США следовать своему плану не будут.
Потом возникнет вопрос обеспечения безопасности каких-то воздушных коридоров и этим обеспечением так же будут заниматься США.
Далее пан Яцковский перешел к вопросу освещения подробностей того, о чем он предупреждал ранее, то есть к вопросу о возможности некоего мирового конфликта, откуда потом вспыхнет пожар. Конфликт по его словам будем между небольшими государствами, которые не имеют общей границы. И как только там начнется – так везде и завертится, все сразу вспомнят свои наболевшие проблемы и давние обиды.
Так же будет какая-то сложная ситуация в Польше, возможно даже по всей Европе, где будут бороться с каким-то загрязнением. Но на самом деле никакого загрязнения не будет и все это окажется фикцией. С ним же, видимо, будут связаны и блокировки, и эвакуации, но в чем природа этого загрязнения, будет ли это еще какая-то пандемия господин Яцковский пока не знает.
Таким образом, с одной стороны ничего особо хорошего знаменитый польский пророк не вангует, но с другой стороны – самого плохого пока тоже не намечается. То есть Ла Пальма в ближайший месяц не взорвется и до Нового Года ядерной войны скорее всего не произойдет, так что следим за развитием событий.