Ученые назвали перспективные технологии для вечной жизни людей

Человечество с древних времен пыталось достичь бессмертия и раскрыть тайну вечной молодости. Сейчас футурологи назвали четыре основные технологии, которые в будущем могут позволить людям достичь вечной жизни.
Самым перспективным направлением считается генная терапия с использованием теломеров. Эти соединения в хромосомах фактически отвечают за продолжительность жизни, сообщает ФАН.
Так, теломеры укорачиваются в течение всей жизни человека. Когда их размер становится минимальным, наступает смерть. Разумеется, в том случае, если человек не скончался раньше из-за какого-нибудь заболевания или несчастного случая.
Компании BioViva удалось получить положительные результаты при исследовании генной терапии на лабораторных мышах.
Второе направление — это регенеративная медицина, которая позволит выращивать внутренние органы людей из стволовых клеток.
Еще один перспективный способ продлить жизнь — наномедицина, которая основывается на работе микророботов, которые смогут доставлять полезные вещества в разные уголки организма и даже восстанавливать умершие нейроны. Сейчас широко известно утверждение, что «нервные клетки не восстанавливаются».
Последнее направление — киборгизация. Это создание искусственных органов человека, в настоящее время уже существуют бионические протезы рук и ног.
Ранее сообщалось, что мультимиллиардер Джефф Безос стал инвестором стартапа Altos Labs, который занимается созданием технологий для борьбы со старением.