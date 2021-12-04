Ученые назвали перспективные технологии для вечной жизни людей

Человечество с древних времен пыталось достичь бессмертия и раскрыть тайну вечной молодости. Сейчас футурологи назвали четыре основные технологии, которые в будущем могут позволить людям достичь вечной жизни.

Самым перспективным направлением считается генная терапия с использованием теломеров. Эти соединения в хромосомах фактически отвечают за продолжительность жизни, сообщает ФАН.

Так, теломеры укорачиваются в течение всей жизни человека. Когда их размер становится минимальным, наступает смерть. Разумеется, в том случае, если человек не скончался раньше из-за какого-нибудь заболевания или несчастного случая.