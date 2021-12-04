«Дьявольские шары». Чудо родом из Китая

В XVII веке в Китае появился такой вид резьбы по кости, как «шар в шаре» (вложенные друг в друга костяные ажурные шары, украшенные миниатюрным узором) — вещь, поражающая филигранностью работы.

На создание подобного шара у мастеров уходили долгие годы. При этом настоящей жемчужиной среди прочих шедевров, выполненных из слоновой кости, признаны именно «решётчатые» шары (решётчатые шары внутри решётчатых шаров).