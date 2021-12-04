«Дьявольские шары». Чудо родом из Китая

В XVII веке в Китае появился такой вид резьбы по кости, как «шар в шаре» (вложенные друг в друга костяные ажурные шары, украшенные миниатюрным узором) — вещь, поражающая филигранностью работы.
На создание подобного шара у мастеров уходили долгие годы. При этом настоящей жемчужиной среди прочих шедевров, выполненных из слоновой кости, признаны именно «решётчатые» шары (решётчатые шары внутри решётчатых шаров).
Так называемый «китайский» или «дьявольский» шар представляет собой последовательно вырезанные из цельного куска кости, но при этом независимые друг от друга идеальные по форме резные шары — один в другом. Принцип аналогичен русской матрешке, с тем лишь отличием, что вся конструкция неразборная (!) и создана из монолитного куска природного материала.
Сквозь отверстия во внешнем шаре видны внутренние шары, при этом все они могут независимо друг от друга вращаться (они отделены друг от друга).
Эти решётчатые шары в шарах, попавшие в Европу в конце XIX — начале XX сразу же получили название «дьявольских», поскольку европейцы долгое время не могли понять, как вообще возможно создать нечто подобное из одного цельного куска кости.