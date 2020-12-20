Ясновидящий Кшиштоф Яцковский: новые жуткие пророчества на 2021-й год

19 декабря 2020 года знаменитый польский парапсихолог Кшиштоф Яцковский выложил у себя на канале вторую часть прогнозов, начатую им в ролике за 14-е декабря. Пандемию короны и последующую борьбу с ней господин Яцковский предсказал идеально, за год до события, однако с пророчеством о Турции на 15 декабря он, похоже, или ошибся, или дата его реализации оттягивается. Тем не менее, в новых роликах ясновидящий не отказывается от своих слов и настаивает на том, что все будет так, как он увидел. Более того – сейчас Кшиштоф знакомит публику с некоторыми шокирующими деталями будущих событий. Итак.

В первой трети 2021-го года мир ждет невероятное ухудшение экономической ситуации с тотальным обесцениваем денег – во всяком случае европейская валюта пробьет дно точно, бюджеты стран ЕС вылетят в трубу и начнется демонтаж союза:

Вы должны быть готовы к снижению стоимости денег (то есть вам следует распределять свои сбережения иначе), поскольку с экономической точки зрения могут произойти совершенно неожиданные вещи. Экономика начнет разрушаться и мы влетим в кризис без предупреждения. И это будет не совсем даже инфляция, поскольку инфляция будет как бы только частью проблемы.

Некоторые страны Европы начнут своего рода собственную спасательную реакцию, когда заметят, что ситуация (в экономическом плане) выходит из-под контроля. Страны начнут пытаться справится с кризисом самостоятельно – и это может разрушить Европейский Союз. Воздушное сообщение будет парализовано. Гастрономия, другие отрасли тоже остановятся.

Первые признаки разрушения экономики мы увидим уже в самом начале 2021-го года. Затем мы увидим инфляцию и множество других тревожных вещей. А дальше распространение кризиса станет похоже на

«экономическую чуму». Причем, этот крах экономики будет введен ПРОГРАММНО. Я это чувствую, хотя и не могу сказать, что вижу все ясно. Европейская экономика начнет сыпаться, принятые бюджеты потеряют какое бы то ни было значение. И когда торговля рухнет правительство перейдет к национализации – очень многие социальные группы потеряют свои предприятия.

У меня такое впечатление, что в 2021 году для многих граждан из-за чумы и экономики ситуация настолько усложняется, что правительство организует специальные пособия / льготы,чтобы поддержать людей на плаву, но фактически они не смогут работать.

Меня спрашивают: может быть стоит хранить сбережения в криптовалютах? Вы взрослые люди, поэтому вас самим нужно принимать решения о своих вложениях и я не буду никому ничего советовать. Но как свое личное мнение я могу сказать так: я избегаю криптовалют, сбережения нужно вкладывать во что-то то реальное – то, что имеет настоящую ценность.

Вторая часть прогнозов Кшиштофа посвящена пандемии и мировой борьбе с ней. Борьба, похоже, будет нешуточная: на 54-й минуте второго ролика Кшиштоф показывает и рассказывает, как на левую часть груди людям будут цеплять какие-то золотые наклейки, с которыми они обязаны будут выходить на улицу. Однако, сути наклеек парапсихолог не видит. То есть будет ли золотая нашивка обозначать парий, отказавшихся вакцинироваться, или же это будет знак правильных законопослушных граждан пока непонятно:

Если кто думает, что весной пандемия утихнет, то он ошибается. Корона поведет себя странно (или правительство представит все так) – впереди большая волна, необъяснимые скачки, «редукция» и «всплески» в 2 или 3 раза. Целые районы будут закрыты – например, кто-то из одного района страны не сможет поехать в другой. У меня сложилось впечатление, что текущие ограничения продлятся дольше, чем до середины января, как сейчас объявлено. Предпринимателям придется закрыть бизнес на 1-4 месяца. Северная Европа, а особенно Германия, столкнется с самими жесткими карантинами и ограничениями.



В новом году начнут появляться странные законы и странные правила, которые мы не сможем понять. Эти правила будут применяться к физическим лицам. Я вижу, что у некоторых людей будет какой-то НОМЕР, из-за которого им придется постоянно ходить в больницу и делать какие-то анализы. Может быть это будут люди, которые отказались пройти вакцинирование. С марта я вижу людей, у которых на левой стороне груди будет золотая наклейка. Это будет как штамп, если кто-то захочет куда-то пройти.

Наконец, самое главное пророчество Кшиштофа о войне, которая разразится на Ближнем Востоке и станет глобальной. О войне он говорит так:

Мы незадолго до серьезного конфликта в мире. Я вижу начало этого конфликта в регионе Ближнего Востока. Почему-то это вызывает у меня ассоциации со сбитым канадским пассажирским самолетом. Потом какие-то корабли блокируют пролив. Потом желтая сухая пыль, висящая в воздухе в сухом и жарком месте. Я думаю, что это где-то Ближний Восток.

Кроме отдельных рассказов о 2021-м году, Кшиштоф периодически отвечает на вопросы в чате, уточняя некоторые детали из сказанного выше. Так, самым пиком драконовских мер европейских правительств станет март, на который придется и пик беспорядков – в том числе протестов против вакцин. Очень сильно будут бунтовать фермеры, которым блокируют возможность доставлять продукцию в города.

Ближе к середине лета людей ждет некоторое послабление везде и во всем, поскольку многие правительства рухнут и в Польше, например, после слива правящей партии будет учреждено официальное временное правительство. И все эти события реализуются в первые шесть месяцев 2021-го года, на фоне которых 2020-й покажется детским утренником. В частности, в 2021-м в мире будет много природных катаклизмов и первая на очереди Япония, где будет или извержение вулкана или сильное землетрясение.

Под каждым роликом и в каждом чате Кшиштофу задавали много вопросов о войне, но сильно много он не уточняет. Единственное, что он сказал – по итогам войны где-то через три с половиной года Польша потеряет свою независимость. И противником в этой войне у Польши будет не Россия, а какая-то другая сила, о характере которой парапсихолог не говорит ничего и до выхода следующих роликов об этой силе можно будет только гадать.

При плохом варианте такой силой видится Китай, который, в таком случае, дойдет не только до Каспия и Урала, но и пойдет к Ла-Маншу. При хорошем раскладе где-то в Щецине высадятся американские морпехи в большом количестве и начнут наводить порядок на стратегической территории, временно оставленной на присмотр ЕС и доведенной до ручки. Это, конечно, исключительно теория, поскольку сам Кшиштоф ничего про США не говорит.

Единственное, что он он упоминает – Канада в ближайшее время будет одним из самых нормальных мест, так что китайского десанта в Сиэтле скорее всего не будет и Третья мировая ограничится Евразийским континентом. Но когда все завертится и начнется реализация пророчества Откровения о двухсотмиллионном войске с Востока – тут мы не не знаем, так что остается только следить за развитием событий.

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