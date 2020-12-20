Странный энергетический луч над вулканом Сакурадзима

В начале октября 2020 года и веб-камера, наблюдающая за знаменитым японским вулканом Сакурадзима, и местные жители, сняли несколько НЛО разного размера и формы, кружившие над вершиной горы.

Естественно, событие привлекло к вулкану внимание и на вебку с прямой трансляцией стали поглядывать чаще. Как оказалось – наблюдение дало результат и сегодня там появилась вот такая аномалия:

Этот луч появляется несколько раз в течении часа, поэтому какой-то артефакт исключен. К сожалению сервис запретил просмотр видео на других ресурсах, поэтому приводим ССЫЛКУ на камеру.

Запись хранится чуть более суток, поэтому луч будет виден еще где-то 24 часа. Возможно, он появится и еще, поскольку “марсиане” совсем обнаглели и колотят своим гиперболоидом по вулкану что есть силы и довольно часто:

BREAKING LIVE ALIEN ATTACK ON SAKURASHIMA VOLCANO! Nibiru is seen behind!https://t.co/GC1dQ9FDEM pic.twitter.com/IVklYyODwr — 𒀭 NIBIRU 𒀭 (@NIBIRU81005406) December 18, 2020

И теперь возникает вопрос: что это было и к чему оно?

Вариант с каким-то дроном, при помощи которого японцы решили устроить вулкану иллюминацию крайне маловероятен – луч очень интенсивный и у БПЛА просто не хватит грузоподъемности, чтобы тащить источник питания. Поэтому и скорее всего луч или был выпущен каким-то внеземным аппаратом, или пришел из космоса. Но зачем?

Поскольку у нас нет источника в марсианском штабе, то ответить однозначно на этот вопрос мы не можем. Но, поскольку луч направлен на вулкан, а не на Калифорнию, где постоянно что-то горит, то “марсиан”, очевидно, именно вулкан и интересует.

Какие-то геологические изыскания, построение топографической карты вершины им интересны вряд ли, поэтому самые простые объяснения происходящего предполагают, что, либо “марсиане” подогревают вулкан, чтобы он бахнул, либо вулкан накануне извержения и “марсиане” прилетели как-то остановить процесс.

Так же может быть и более сложное объяснение:

Речь там шла все о том же вулкане Сакурадзима, на который в ноябре за три дня упало три метеорита подряд. Поскольку таких совпадений в природе не бывает, то мы предположили, что внутри вулкана у “марсиан” что-то типа военной базы и какая-то конкурирующая фирма решила эту базу слегка пробомбить, тестируя ПВО на прочность.

Как видим, приключения там продолжаются и в свете предложенной теории можно думать, что этот луч либо какой-то элемент ПВО, либо конкурирующая фирма прислала дрон и решила сделать наведение на цель получше. В таком случае в этот район скоро что-то прилетит, возможно диаметр снаряда будет десятки и сотни метров, так что следим за развитием событий.

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