Странный энергетический луч над вулканом Сакурадзима

В начале октября 2020 года и веб-камера, наблюдающая за знаменитым японским вулканом Сакурадзима, и местные жители, сняли несколько НЛО разного размера и формы, кружившие над вершиной горы.
Естественно, событие привлекло к вулкану внимание и на вебку с прямой трансляцией стали поглядывать чаще. Как оказалось – наблюдение дало результат и сегодня там появилась вот такая аномалия:
Этот луч появляется несколько раз в течении часа, поэтому какой-то артефакт исключен. К сожалению сервис запретил просмотр видео на других ресурсах, поэтому приводим ССЫЛКУ на камеру.
Запись хранится чуть более суток, поэтому луч будет виден еще где-то 24 часа. Возможно, он появится и еще, поскольку “марсиане” совсем обнаглели и колотят своим гиперболоидом по вулкану что есть силы и довольно часто:
И теперь возникает вопрос: что это было и к чему оно?
Вариант с каким-то дроном, при помощи которого японцы решили устроить вулкану иллюминацию крайне маловероятен – луч очень интенсивный и у БПЛА просто не хватит грузоподъемности, чтобы тащить источник питания. Поэтому и скорее всего луч или был выпущен каким-то внеземным аппаратом, или пришел из космоса. Но зачем?
Поскольку у нас нет источника в марсианском штабе, то ответить однозначно на этот вопрос мы не можем. Но, поскольку луч направлен на вулкан, а не на Калифорнию, где постоянно что-то горит, то “марсиан”, очевидно, именно вулкан и интересует.
Какие-то геологические изыскания, построение топографической карты вершины им интересны вряд ли, поэтому самые простые объяснения происходящего предполагают, что, либо “марсиане” подогревают вулкан, чтобы он бахнул, либо вулкан накануне извержения и “марсиане” прилетели как-то остановить процесс.
Так же может быть и более сложное объяснение:
November 3, 2020, ~ Meteor ~ Sakurajima Volcano, Japan #volcano #meteor #sakurajima #japan
Seen around 23:25 JST. pic.twitter.com/V6d7EjS19k— Volcano Time-Lapse (@DavidHe11952876) November 3, 2020
Речь там шла все о том же вулкане Сакурадзима, на который в ноябре за три дня упало три метеорита подряд. Поскольку таких совпадений в природе не бывает, то мы предположили, что внутри вулкана у “марсиан” что-то типа военной базы и какая-то конкурирующая фирма решила эту базу слегка пробомбить, тестируя ПВО на прочность.
Как видим, приключения там продолжаются и в свете предложенной теории можно думать, что этот луч либо какой-то элемент ПВО, либо конкурирующая фирма прислала дрон и решила сделать наведение на цель получше. В таком случае в этот район скоро что-то прилетит, возможно диаметр снаряда будет десятки и сотни метров, так что следим за развитием событий.