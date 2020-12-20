New York Post: Наблюдения НЛО над Нью-Йорком увеличились на 283%

New York Post:По данным Национального центра сообщений об НЛО, количество наблюдений НЛО по всему городу увеличилось на 31% по сравнению с прошлым годом и на 46 % по сравнению с позапрошлым. Однако, если отталкиваться от 2018-го, когда начался рост количества наблюдений НЛО, то увеличение оставляет 283%.

Бруклин находится в топе у парней в шапочках из фольги – там было 12 наблюдений. Не сильно отстают Манхэттен с 11-ю наблюдениями и Куинс с 10-ю. Жители Стейтен-Айлендерс заявляют, что их всего восемь раз посещали инопланетяне – и это несмотря на престижность и хорошую репутацию района. Наверное, все дело в том, что люди там не придерживаются социальной дистанции. Бронкс еще более обижен – там было всего пять наблюдений.

Два наиболее памятных межгалактических инцидента произошли летом на Статен-Айленде и в Бронксе.

Так, в предрассветные часы 21 июля один отважный островитянин заметил «овальный» самолет, который выглядел и звучал, как вертолет. Затем таинственная летающая машина «послала по его телу волну тепла или какого-то излучения». Житель острова Статен-Айленд подумал, что это какая-то секретная штука правительства и запостил свою находку в новостях в Instagram.

Второй инцидент произошел поздно вечером 8 июня, когда сотрудник Bronxite наблюдал, как 30 объектов «летели по идеальной линии, в идеальной синхронности» и «выглядели как связка движущихся звезд». Наблюдатель настаивал: «Я не пью и не принимаю никаких наркотиков. Я не сторонник теории заговора НЛО».

В общем, Нью-Йорк это такой город, где жуткий космический эпизод может случиться в любое время и в любом месте.

Так, ночью 15 сентября один бруклинец высунул голову из окна ванной комнаты своего дома на втором этаже и увидел оранжевые, блестящие металлом шары, неподвижно стоящие над районом Канарси/ Ямайка. Ошеломленный звездочет сообщил: «К тому времени, как я позвонил своему сыну, их уже не было. Я не мог поверить своим глазам!».

Еще инопланетяне могут устроить и шоу. Например, 21 февраля житель Манхэттена сообщил о шести НЛО, танцующих у Статуи Свободы.

Отчеты о наблюдениях НЛО обычно указывают время и место,инцидентов, но, к сожалению, в них всегда довольно мало деталей. Тем не менее, директор центра сообщений об НЛО Питер Давенпорт не сомневается в том, что наблюдатели реально видят то, что видят.

«Я считаю, что нас регулярно посещают существа, которых мы называем НЛО», – говорит 72-летний Давенпорт в интервью The Post, добавив, что у него лично было «пять наблюдений». Но вопрос, зачем космическим людям нужна какая-то часть нашего безумного мира, галактический привратник ответил: «Вам придется поговорить об этом с самими инопланетянами. Я не знаю, что замышляют эти существа. Какова их цель быть здесь?».

Комментарий : New York Post – это одна из крупнейших газет США, которую читают миллионы людей, поэтому тон для материалы об НЛО Редакция выбрала, естественно, шуточный, поскольку НЛО как бы нет. Тем не менее, это не отменяет того факта, что New York Post о “марсианах” все-таки написали.

Второй важный момент – рост количества наблюдений на 300% по сравнению с 2018-м годом. Это можно объяснить либо тем, что в Нью-Йорк провели телефон, либо тем, что наблюдения реально участились в разы, что мы уже отмечали в материалах еще летом. И это увеличение странное, которое можно объяснить тоже двумя вариантами: либо “тарелочек” стало значительно больше, либо “тарелочки” перестали маскироваться, готовя страны и народы к своему скорому официальному появлению.

Более предпочтительным нам кажется второй вариант – то есть они просто перестали особо прятаться, постепенно приучая туземцев к своему присутствию. Началось это с появления инопланетян в фильмах, потом о каких-то контактах стали намекать бывшие высокопоставленные военные, теперь о них уже прямым текстом пишет глобальная пресса, так что не сегодня, так завтра New York Post сухо сообщит о встрече президента США с “братьями по разуму”. Простой и сухой текущий материл на главой странице – там где публикуют сообщения о встречах президента с лидерами других стран. Случится это должно будет уже довольно скоро, так что следим за развитием событий.

Источник