Новая модель Вселенной.Часть II: АРГУМЕНТЫ

В начале декабря 2020 года мы уже предлагали всеобщему вниманию теорию устройства космоса. Кому-то он понравился, кому-то нет, но мы, как люди широких взглядов предоставляем словом всем – тем более Александра изгнали с форума NASA, хотя его теория не сильно противоречит воззрениям астрономов Древней Греции, которых учили всему в Египте. А как сегодня хорошо известно в этом Древнем Египте жрецы знали много такого, что и не снилось нашим мудрецам, поэтому в теории Александра есть та или иная доля истины. Во всяком случае очевиден факт: или Земля искусственный объект или перед заселением Солнечную систему немного подкорректировали, поскольку таких странных пропорций, который вокруг наблюдаются теория вероятности не допускает.

Посмотрите внимательно на анимацию двух огромных диаметрально противоположных образований на поверхности земного ядра. Они не могут не быть напрямую связанными с образованием континентов. Они оба смещены в одну сторону (на восток). От них же на восток смещены континенты. Сравните с официальной моделью образования континентов. Эти огромные структуры противоречат официальной модели образования континентов.

Ссылка на источник анимации с лучшим качеством и бо́льшим разрешением.

Кордильеры – Анды, Иранское нагорье – Гималаи – тоже два огромных образования похожей формы, так же диаметрально противоположны друг другу. Оба смещены на восток от двух огромных образований земного ядра (ОЗЯ). Кордильеры – Анды смещены дальше от своего ОЗЯ и расколоты сильнее. Иранское нагорье – Гималаи находятся ближе к своему ОЗЯ, и сильно смещены в северном направлении.

Новая модель Вселенной.

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что до момента так называемого “Большого Взрыва” во Вселенной была некая материальная сфера диаметром около 20 тыс. км., вещество в которой находилось в стадии предела плотности (состоянии сингулярности). Назовём эту сферу ПротоЗемлёй.

В результате определённых процессов на полюсах ПротоЗемли постепенно образовывались ПраКонтиненты – ПраАмерика (Северная Америка, Южная Америка и Антарктида) и ПраЕвразия (Африка, Евразия и Австралия), в центрах которых постепенно образовывались Солнце и Луна.

Параллельно этому, в широкой полосе протоземного экватора в результате определённых процессов образовывалась вода. В определённый момент на полюсах набралась критическая разница масс, равновесие системы нарушилось, началось отделение Солнца и Луны, смещение протоземной оси вращения с условных нуля градусов до нынешних 23,5 градусов, и образование современных континентов.

(огромный след явно космического происхождения между Южной Америкой и Антарктидой, анимация траектории тени солнечного затмения и схематическое изображение)

Ещё несколько аргументов в пользу этой модели Вселенной:

Совпадение видимых диаметров Солнца и Луны на небосводе.

Совпадение осевых периодов вращения Солнца и Луны (27 дней).

Только у Меркурия и Венеры нет спутников.

Только у Меркурия и Венеры несоизмеримо большие периоды вращения вокруг своих осей 58 и 243 дня соответственно (Земля, Марс – 1 день; Юпитер, Сатурн – 16, 17 часов; Уран, Нептун – 9, 10 часов).

В каждом нижнем соединении (то есть во время максимального сближения с Землёй) Венера обращена к Земле одной и той же стороной.

(схематическое сравнение официальной и новой модели Вселенной).

Таким образом очень похоже на то, что Вселенная выглядит приблизительно как на Модели Мира Тихо Браге, только с поправкой на вращение Земли и Солнца вокруг общего центра масс. Облако Оорта – граница Вселенной, где находятся все “звёзды” и “галактики” образованные из протоземной мантии, диаметрами не превышающие нескольких десятков километров. Диаметр Вселенной, предположительно, не превышает одной световой минуты.

Во всём этом очень важным является правильное понимание вращения Земли и Солнца вокруг общего центра масс. Соотношение диаметров приблизительно такое же как на анимации (Земля больше, Солнце меньше).

Дополнение.

Орбитальный период вращения Венеры 225 дней, осевой 243 дня, но при этом в каждом нижнем соединении (то есть во время максимального сближения с Землёй) Венера обращена к Земле одной и той же стороной. Пока неизвестно, является ли это совпадением, или же здесь действует приливное взаимодействие Земли и Венеры.

Вращение Венеры вокруг Солнца очень похоже на вращение Луны вокруг Земли за исключением направления вращения. То есть Венера не всегда обращена к Солнцу одной стороной, но, в каждом нижнем соединении (то есть во время максимального сближения с Землёй) Венера обращена к Земле одной и той же стороной. Как видно из цитаты выше, в официальной модели Солнечной системы нет объяснения такому орбитальному феномену Венеры, потому что это никак не может быть ни совпадением, ни результатом приливного взаимодействия Земли и Венеры (по крайней мере при официальных параметрах Солнечной системы).

Парадокс тут скорее всего состоит в неправильном понимании точки отсчёта (системы координат). При вычислении орбитального периода вращения планеты (в данном случае Венеры) берётся в расчёт неподвижность Солнца и вращение Земли вокруг него, и поэтому получается парадокс несовпадения орбитального и осевого периодов вращения Венеры (225 и 243 дней), и того факта, что “в каждом нижнем соединении (то есть во время максимального сближения с Землёй) Венера обращена к Земле одной и той же стороной.”

Разгадка этого парадокса, скорее всего состоит в том, что не Земля вращается вокруг Солнца, а Земля и Солнце вращаются вокруг общего центра масс, и тогда вполне закономерным становится, официально парадоксальное, совпадение орбитального и осевого периодов вращения Венеры. Но поскольку сближение Земли и Венеры происходит приблизительно раз в полтора года, то орбитальный период Венеры составляет 584 дня (синодический период Венеры), а осевой относительно Земли за 146 суток (то есть ровно вчетверо меньше). Это сложно для пространственного представления (особенно учитывая массовую прошивку мозгов официальной моделью Солнечной системы), но при вращении Земли и Солнца вокруг общего центра масс это вполне возможно, не противоречит визуальным наблюдениям движения планет и Солнца по небосводу, а главное – это объясняет тот факт, что в каждом нижнем соединении (то есть во время максимального сближения с Землёй) Венера обращена к Земле одной и той же стороной.

Две анимации для лучшего пространственного представления. На второй – вращение Земли и Солнца вокруг общего центра масс (Земля больше, Солнце меньше).

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