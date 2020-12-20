В Мексике нашли черепа для Трона Черепов?

Начиная с 11 декабря 2020 года ведущие и не только ведущие сайты, газеты и журналы размещают у себя материалы со следующим заголовком:

Новость сама по себе достаточно интересная не только и не столько людям, интересующимся археологией, но всем, кто интересуется оккультными практиками вообще и камланиями инков/ацтеков в частности. Сводится история к тому, что в минувшую пятницу, 11 декабря, Национальный институт антропологии Мексики сообщил об открытии очередного, неизвестного ранее фрагмента так называемой “башни черепов”:

Официально эта башня была построена в XV-XVI веках и, как думают великие специалисты – вмуровывание в неё черепов было сделано для “отпугивания врагов”, однако реально башня была построена неизвестно когда и служила исключительно для каких-то темных камланий. Такие башни и стены, в которые замуровывают трупы есть в мире и сейчас:

Таким образом в свете этого великого мексиканского археологического открытия совсем не удивительно, что рядом с кремлевским некрополем есть и какая-то мексиканская пирамида. Наверное, она тоже построена в XV-XVI веках и служила для отпугивания врагов.

Всё это, конечно, очень замечательно и очень интересно, а начиная с 1991-го года оно активно обсуждается в прессе, но воз и ныне там – как стояло это всё, так и стоит. Главное же в данном случае несколько другое – то, что черепов в стене мексиканской башни нашли ровно 119. Не 118, не 120, а именно 119.

В такие совпадения очень трудно поверить, поэтому объяснений тут можно предложить всего два:

а) На самом деле комбинация 1-1-9 имеет какое-то отношение к некромантии и чем-то управляет. То есть стена, в которую замуруют 118 или 120 черепов будет работать гораздо хуже, чем стена, в которой будет 119 черепов. Или если теракт будет 11 сентября некоего года, то эффект от него будет сильнее, чем если бы террористы устроили это днем раньше или днем позже.

б) На самом деле “открытие мексиканских ученых” – это некий медийный знак, напоминающий о трагедии 9/11 и, заодно, дающий отсылку к башням. То есть в статье об открытии речь идет о башне, а в сентябре 2001-го года тоже были башни, причем близнецы. Поэтому можно думать, что у башни черепов в Мексике скоро тоже появится башня близнец.

Скорее всего тут правильные оба варианта, то есть тут имеет место и оккультный символизм, и какое-то послание для своих. Но что в этом послании имеется в виду более конкретно сказать сложно, так что остается только следить за развитием событий.

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