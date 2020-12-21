Поверья африканских племен говорят о том, что динозавры до сих пор существуют

Рассказы о животных, по описанию напоминающих доисторических динозавров, чаще всего связаны с африканским континентом. Современные ученые не имеют доказательств того, что считающиеся вымершими криптиды могут дожить до наших дней. Единственно, что теперь «напрягает» археологов – африканские поверья, косвенно указывающих на то, что эти существа могут до сих пор существовать.

Так, например, у некоторых африканских племен имеется поверье, что в глубоководной реке Конго якобы обитает одно из сохранившихся древних животных.

Африканцы называют это загадочное существо Мокеле-Мбембе, и судя по описанию оно очень напоминает динозавра, существовавшего еще во времена юрского периода. Кроме этого оно подозрительно напоминает до сих пор не обнаруженного учеными существо, предположительно скрывающегося в известном озере Лох-Несс. Его также сравнивают с кадборозавром из Британской Колумбии.