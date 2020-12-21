NASA: к Земле приближаются 5 астероидов

Специалисты из NASA сообщили, что на этой неделе к Земле приблизятся пять астероидов. При этом два из них окажутся к планете ближе, чем Луна.
Три небесных тела должны были приблизиться к Земле сегодня, 16 декабря. Их размеры составляют от 10 до 24 метров в диаметре. Ближайший из них должен разминуться с нашей планетой на расстоянии в 343 тысячи километров.
Еще два других пролетят над Землей 18 декабря. Их диаметры — 6,8 метра и 30 метров. Малый разминется с планетой на расстоянии в 57,1 тысячи километров, а больший — почти в 7 миллионах километров.
Ранее астрономы обнаружили астероид диаметром от 5 до 10 метров, который пролетел на рекордно близком расстоянии от Земли. Небесное тело пролетело над южной частью Тихого океана 13 ноября и оказалось в 345 километрах от поверхности планеты — ниже орбиты Международной космической станции.
После сближения с планетой его обнаружили телескопы системы ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) на Гавайских островах. Первые снимки астероида VT4 были сделаны через 15 часов после того, как он сблизился с Землей.
Таким образом, астероид обновил установленный в августе рекорд объекта 2020 QG, который приблизился к Земле на расстояние 3 тысяч километров.