NASA: к Земле приближаются 5 астероидов

Специалисты из NASA сообщили, что на этой неделе к Земле приблизятся пять астероидов. При этом два из них окажутся к планете ближе, чем Луна.

Три небесных тела должны были приблизиться к Земле сегодня, 16 декабря. Их размеры составляют от 10 до 24 метров в диаметре. Ближайший из них должен разминуться с нашей планетой на расстоянии в 343 тысячи километров.

Еще два других пролетят над Землей 18 декабря. Их диаметры — 6,8 метра и 30 метров. Малый разминется с планетой на расстоянии в 57,1 тысячи километров, а больший — почти в 7 миллионах километров.