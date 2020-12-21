В Британии стремительно распространяется мутировавший COVID-19

С 16 декабря Лондон и ряд других районов на юге Великобритании переведут на максимальный уровень ограничений в связи с резким ростом числа заражений COVID-19, как сообщают The Independent и The Guardian, ссылаясь на выступление в парламенте министра здравоохранения Соединенного Королевства Мэтта Хэнкока.

Он заявил, что медики выявили в стране новый вариант коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии и Лондоне.

Хэнкок также заявил, что в Британии отмечено свыше 1000 случаев заражения мутировавшим коронавирусом и их число продолжает расти. Данные были переданы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).