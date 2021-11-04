Ясновидящий Кшиштоф Яцковский: 2021-й год этот мир еще несказанно удивит.

С приближением 2022-го года планета трясется все больше и больше, ожидая обещанных политиками новых ужасов борьбы с пандемией или борьбы еще с чем-нибудь. Но, как рассказывает в своем очередном ролике пан Кшиштоф Яцковский, напрягаться про 2022-й пока рано, поскольку 2021-й мир еще как удивит. Дайджест ванга любимого ясновидящего поляков составил пан gbkEmilgbk:

Крах экономики будет объявлен еще в этом году. У меня такое чувство, что во всем обвинят высокие цены полуфабрикатов, сырья и энергии. Это запустит цепочку и цепочка будет короткой. Хотя, наверное, слово «крах» пока будет преувеличением, но с фондовым рынком и какой-то важной валютой что-то произойдет непременно.

Крах будет какой-то весьма необычный – непонятное падение стоимости какого-то капитала, как будто кто-то тайно вынул из него огромные деньги. Начнет падать фондовый рынок и это полностью уничтожит слабые экономики, даже сильные экономики ЕС и США всё это подорвет. Начнут расти цены, дефицит всего усугубится и этот дефицит станет чем-то очень распространенным и расширяющимся.

Дальше последуют остановки многочисленных производств. Сначала остановки будут периодическими, пока это не станет системой и не запустит цепочку других остановок. Это вызовет невообразимый кризис, которого у нас еще никогда не было в прошлом.

Мы столкнемся с кризисом, который прокатит планету, словно каток. Не прямо в этом году, скорее в следующем, но до конца 2021-го всё как раз и начнется. Это приведет общество к очень явному обнищанию – наступит такой момент, что политики и чиновники местного самоуправления не смогут это компенсировать.

Меня спрашивают: как будет выглядеть ситуация в Великобритании? Думаю, там будет всё Ok, пока хранить сбережения в фунтах безопасно. Так же этот кризис, который нас ожидает, меньше затронет Скандинавию – Норвегию, Швецию, Финляндию. Эти страны тоже всё, конечно, прочувствуют, но не так остро. Польша по сравнению с ними находится в гораздо худшей ситуации, тем не менее, дело идет к какой-то большой войне и что-то мне подсказывает, что мы на этом даже немного заработаем.

О том, как всё это начнется я уже рассказывал в прошлых роликах: большой город, большое здание, большой пожар. И это будут крутить по всемирному телевизору. В Польше этого точно не будет, но будут и другие стартапы. Вокруг начнется шумиха и это будет громко.

Ответ будет незамедлительным, но очень слабым, символическим. Затем последуют несколько часов тишины, а за ними придет возмездие, которое все посчитают неадекватным. Когда это произойдет, мы почувствуем и увидим, что во многих странах возникнет что-то вроде тревоги, повышенной военной готовности.

В Средиземном море корабли начнут скапливаться в огромных количествах. Сначала будет конфликт исключительно между двумя государствами, но потом все вмешаются и начнут окружать своими флотами какой-то один регион. Мне видится в этом Средиземное море, но может быть это будет Персидский Залив или даже какой-то совершено другой район.

Это будет такой момент, когда мир столкнется с очень серьезной угрозой, начнется развертывание огромных сил. И все будут смотреть, кто и как себя поведет. И тогда вдруг внезапно возникнет посредник – какой-то лидер арабского мира. К нему будет приковано все внимание и будет даже казаться, что конфликт вот-вот будет разрешен. Но внезапно весь этот мирный процесс рухнет.

Меня спрашивают, на какой стороне будет Россия? Россия не присоединится к пакту и будет стараться сохранить нейтралитет, чтобы не попасть в беспорядки, которые ждут мир. Но она выразит свое несогласие, введя какие-то санкции против Европы.

В общем, то что сейчас вокруг происходит еще не скоро закончится. Нас ждут очень проблематичные 3,5 года, два из которых мы относительно благополучно прошли. Но вторая часть будет менее легкая и очень, очень опасная.

В конечном итоге мир как бы разделится на три части, три силы. Никаких протестов и революций не будет, нам не позволят. И когда голод и безнадежность станут нашими основными советниками, мы согласимся на гораздо большее, чем мы думаем. А то, как мы жили до 2019 года, станет для нас все более и более непонятным, оно станет вымыслом и фантазией, о которой мы будем рассказывать детям.

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