О чем не успел рассказать первый марсианин в ООН?

На первый взгляд это такой аномальный закат, но на самом деле все еще веселее – Солнце в момент съемки ушло за горизонт с совершено другой стороны! Хотя, может быть, то, что мы называем Солнцем на самом неделе не Солнце, а что-то очень маленькое и даже восьмиугольное:

Штат Миссури, 27 октября:

Бразилия, середина октября:

This was in São Paulo, Brazil, looks like multiple globules of petrol bubbles from the tai of Nibiru igniting in sequence. #Planetx #nibiru pic.twitter.com/IcF31k82Fu— Reptilian Planet (@reptilianplanet) October 29, 2021