О чем не успел рассказать первый марсианин в ООН?

28 октября 2021-го года американский астроном Gina Maria Colvin Hill выложила у себя на канале ролик с багровым небом, причину цвета которого она, несмотря на нужную степень образования, объяснить не может:

Несколькими днями ранее уфологический канал SECRET SPACE TUBE поделился еще более интересным видео. Ссылок на источник они, традиционно, не дают, пихают в ролики свою рекламу, тем не менее, посмотреть на этот клип стоит:

На первый взгляд это такой аномальный закат, но на самом деле все еще веселее – Солнце в момент съемки ушло за горизонт с совершено другой стороны! Хотя, может быть, то, что мы называем Солнцем на самом неделе не Солнце, а что-то очень маленькое и даже восьмиугольное:

Штат Миссури, 27 октября:

@MrMBB333 Friend posted from in Kansas City pic.twitter.com/IBTjZndMFY— residue junkie (@monterr55583977) October 27, 2021

Бразилия, середина октября:

This was in São Paulo, Brazil, looks like multiple globules of petrol bubbles from the tai of Nibiru igniting in sequence. #Planetx #nibiru pic.twitter.com/IcF31k82Fu— Reptilian Planet (@reptilianplanet) October 29, 2021

Как видим, аномалии нарастают прямо со всех сторон. Раньше их пытались свести к Нибиру, но квадратное Солнце – это уже нечто. Тем не менее, в одном из недавних материалов мы попытались свести все эти чудеса в как бы единую теорию всего, которая объяснила бы все разом. И, согласно нашей теории всего мир стоит на пороге каких-то грандиозных перемен, о которых человекам скоро объявят или марсиане, высадившиеся на лужайку перед Белым домом, или какие-нибудь рептилоиды , делающие заявление в ООН. И хотя это было как бы большей часть шуткой, мы оказались страшно близки к истине:

Это официальный ролик ООН, который все СМИ сейчас обсуждают со страшной силой. Этот рептилоид по имени Фрэнки толкает с трибуны речь про астероиды и изменение климата.

ООН за годы своего существования видела, конечно, всякое – даже советского генсека , который, как Джен Псаки, стоял за трибуной в одном сапоге, а вторым грозно стучал и рассказывал про весь мир в труху.

Как все было на самом деле никто, конечно, толком не знает. Одни говорят, что это был не сапог, а расстегнувшийся по пути к микрофону сандаль. Другие говорят, что это был початок кукурузы. Третьи клянутся, что это была не кукуруза, что-то по форме похожее, что Никита Сергеевич достал из широких штанин дубликатом бесценного груза.

В общем, никого из Редакции The Big The One в тот славный момент на этой планете не было и как все было на самом деле мы не знаем. Тем не менее, известно точно и определенно, что динозавр в ООН заявился впервые и по мнению многих конспирологов это был не 3D-перфоманс для дурачков, а первое явление миру рептилий.

Естественно, нельзя было показать публике марсианина крупным планом, поскольку даже клерки из ВОЗ могли от такого упасть в обморок, хотя они там каждый день видят всякое. Поэтому подготовку аудитории начали постепенно и довольно скоро в ООН появятся настоящие марсиане, которые все происходящие чудеса, перед которым бессильно NASA, человекам и объяснят. Но когда точно наступит этот славный момент – пока можно только гадать, так что следим за развитием событий.

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