Каким будет Конец Света и где от него спасаться? Пророчество из 2000-го года

Еще каких-то три-четыре года назад, когда мы, или какие-то другие авторы, делали те или иные сообщения, так или иначе затрагивающие эсхатологическую тему, масса людей комментировала всё это хиханьками и хаханьками на тему грибов, шапочек из фольги и так далее. Однако, по ходу развития мировой пандемии оптимизм материалистов как-то слегка иссяк.

Самые тупые из оптимистов сейчас, как и раньше, продолжают заниматься своими делами, воображая, что скоро вся эта пандемия закончится и все будет, как всегда. Однако, люди более умные понимают , что это не закончится уже никогда-никогда, а если и закончится, то Новым Мировым Порядком, при котором как раньше уже не будет.

И теперь эти вдруг разом прозревшие люди начинают метаться, чтобы понять как все будет, когда будут начинаться те или иные этапы строительства NWO и что из себя эти этапы будут представлять. Однако, спросить особо и некого: масонерия своими планами с профанами не поделится, политолухи и ванго-экономисты ничего как и всегда про это не знают, попы выстроились в очередь за новым причастием, а те, которые не выстроились, пребывают в растерянности ибо раньше они ванговали совсем не так: Машиах, Третий Храм, гонения на христиан и все такое. Но никакого Машиаха нет, а гонения уже есть, причем в Израиле гонения на самом переднем крае и какие-то отмороженные из тегеранского талибана вот-вот создадут атомную бомбу, которой 30 лет обещают отправить всех израильтян к праотцам.

В общем, даже с пророчествами как-то не сложилось ибо все разворачивается как-то не так, как многие думали и ждали. А между тем пророчества о том, что сейчас происходит были и они все еще есть, поскольку некоторые из них были получены настолько давно, что о них уже все забыли. Или вообще не знали, как мало кто что-то слышал про видения Петра Череха из общины Адвентистов Седьмого Дня из города Оренбург.

Эта история началась в октябре 2000-го года, когда господин Черех лежал и болел, когда внезапно увидел себя стоящим на берегу какого-то моря. Свое видение он описывает так:

Вот я стою на берегу моря, на скале. Впереди внизу вижу море или воду, внизу под собой, ниже вижу людей, вернее, только головы, как капусту на огороде. А на небе вижу грозные тучи, и вокруг царит полумрак, темнота, и вот тучи как бы раздвинулись на восточной стороне, и такая полоска света виднеется. И они как бы скрутились в свиток: одни – вверх, другие – вниз, и с этого места блистала молния – как ударит об воду вниз, и такой раскатистый гром эхом идет. И слышу громкий, ясный, раскатистый голос, как голос грома: «Пришло время исполниться всякому пророчеству, пришло время погубить губивших землю». Я спросил: «Господь, а, сколько осталось еще времени»? «Времени осталось: половина полноты…. а тебе дано видеть и предвидеть. Все, что ты видел и слышал и будешь видеть и слышать, расскажи всем».

После этого господин Черех пережил около 30-ти видений, которые скрупулезно записывал и в конечном итоге изложил в небольшой книге. Видения были большей частью какие-то метафорические, прямо ему показывали немного, тем не менее, он предвидел, что в России будут гонения на «Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня», на «Свидетелей Иеговы» и другие общины, которые помешают крепить скрепы и вставать с колен.

Пандемию и святые уколы Петру не были показаны, как Галине, ролик которой мы уже напоминали читателям, тем не менее ему, похоже, было показано как бы начало сегодняшних событий:

Вот прошла еще неделя, и вот опять вижу сон на библейско-пророческую тему. Вот я вижу, что нахожусь в большом городе, иду по улице, но она такая пустынная – не видно ни одного человека, ни одной машины. Только по обе стороны высокие дома. И я иду один и так плачу, рыдаю навзрыд, и говорю: «Почему мне никто не верит, неужели не знают, что скоро будет излитие Духа Святого, Гром- кий клич и за ним Второе Пришествие Иисуса Христа на нашу землю». И я плачу, как маленький ребе- нок. Но вот, ощущаю, что кто-то мне положил руку на голову и на плечо, и я сразу перестал плакать, смотрю: это человек в белом, похожий на Иисуса Христа, и я еще раз глянул, и он исчез, стал для меня невидимым. И только, слышу, сверху такой нежный голос говорит: «Радость вечная будет над головою их; они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся» (Ис.35:10). И слышу дальше: «Возвращайся назад в город, потому что в городах есть много народу, предугаданных Отцом Небесным для Царствия Божьего и тебе должно много говорить и не умолкать». На этом я проснулся, был удивлен: к чему бы это мне, что больше никому, – а мне? Я не сумею много говорить и с грамотой у меня не очень, но Господь усмотрит.

Возможно, что увидел Петр и сползание в море Ла Пальма, волна от которого, по расчетам, дойдет до Мурманска:

Дальше вижу следующую картину: вот берег моря, полумрак, из сопок и таких высот на берегу лежат военные корабли и разрушения-разрушения. Я спросил: «Что случилось с Мурманском?» И услышал ответ: «Был шторм, высота волны была 30 метров, военные корабли и ядерные подводные лодки выбросило на берег, и реакторы ядерные взорвались от ударов, и город разрушен». Я спросил: «А как народ Божий, ведь там же была церковь?» И услышал ответ: «Те, кто поверит, к тому времени должны оставить город». Я про себя подумал: «Ведь в Северных морях таких штормов не бывает», – и тут же услышал ответ на свои мысли: «Отец Небесный силен поколебать земные стихии».

Показывали Петру и что будет с остальной Россией:

И вот вижу перед собой Россию, как на макете, вижу ее только до Урала, не дальше. Человек в белой одежде говорит: «А теперь я покажу тебе, что будет с этой страной к концу времени». И вот он взмахнул рукой от запада на восток и говорит: «Дальний Восток займет Япония, Сибирь – Китай, а по югу – война, война», и так рукой взмахивает. А на северо-востоке, вижу, как ракета вылезает из земли и начинает взлетать, и взрывается на старте. И вижу, где река Волга сливается с Окой, ниже по течению, если смотреть со стороны запада, вижу огни большого города и чуть выше вижу огромные емкости, блистающие на солнце, и такие огненные вспышки, – и они взлетают в воздух везде, – где огни больших городов вижу бедствия, бедствия. И люди, находящиеся внизу, ниже меня, слышу, как они рассуждают: «Надо ехать на запад, там тихо, спокойно, там нету такого». И я услышал тут же ответ на их рассуждения: «Братья-сестры, не обольщайтесь, не делайте этого, потому что зверь готовится нанести удар. Исследуйте книгу «Великая борьба». Вот я лечу над Россией, вокруг ночь, мрак, только вижу огни городов больших и маленьких населенных пунктов и везде: бедствия, бедствия. А там, где нет света – темные места – загораются новые огоньки света – это народ Божий выходит из городов и несет свет во тьму этого мира. На этом все.

Видя такие бедствия Петр стал спрашивать – куда уходить, где спасаться? Ответ был такой:

И слышу дальше: «Народ Божий должен постепенно оставлять большие города и переселяться в малозаселенные районы, – это будет практическая проповедь, и потом они станут убежищем». Я говорю: «Как оставить, ведь общины оголятся совсем?» И слышу ответ: «Не бойтесь и селитесь, где леса». Я спросил: «Почему, где леса»? И услышал: «Потому что лес – это жилье и топка, это будет практическая проповедь. Проблем в сельской местности обустроиться не будет, потому что нечестивые будут на погибель заселять города». Я спросил: «А где взять деньги на обустройство в сельской местности?» И услышал ответ: «Найдутся люди, что дадут денег; не бойтесь, переезжайте и обрабатывайте землю, это будет практическая проповедь». Я спросил: «А кто должен первый ехать?» И тут же услышал ответ на вопрос: «В каждой общине есть трудоспособные люди, не занятые духовной работой, – пусть они первые переезжают».

И дальше спрашивают: «А нам что делать?» Я спросил: «А вы – откуда?» Они говорят мне: «Мы из Киева». – «Там, ниже Белой церкви есть несколько районов, они мало заселенные, переезжайте туда – это будет впоследствии убежищем для вас и других». И слышу дальше: «Переезжайте и обрабатывайте землю», – вижу перед собой сель – скую улицу в 5-6 домов, и по обе стороны цветут огороды, картофель. И мысль так быстро работает: «Надо поговорить с киевскими братьями, их предупредить об этом».

И другие люди меня спрашивают: «А нам что делать? Мы из Москвы». Я им говорю: «Дайте карту России». И вот я ее вижу перед собой, ее центральную Европейскую часть, и я вижу эту карту сверху и головы людей и показываю пальцем Тульскую, Орловскую области и их стыки ниже Тулы, и еще хотел показать Воронежскую область и Липецкую область. Человек в белом взял и отбросил эту карту и говорит: «Что вы ищите – в каждой области есть малозаселенные углы, переезжайте туда, переезжайте и обрабатывайте землю, сажайте огороды».

Будущее Москвы:

А теперь я тебе покажу, что будет с этим народом под конец времени». И я вижу город Москву с большой высоты, Москву-реку изгибами, в центре Кремль, и дальше вижу следующую картинку: там, где была его цен тральная часть – огромное озеро, что не видно тех берегов на десятки километров. Я спросил: «Что случилось с Москвой, Господи?» И услышал ответ: «На Москву упал метеорит диаметром 200 метров, и город разрушен. И вода по каналу из Волги зашла в озеро».

Откровения, которые получают о будущем разные люди, часто значительно разнятся в деталях. Тем не менее, нижегородский подвижник Иван Дмитриевич Шорохов (1917-1992) еще лет пятьдесят назад тоже ванговал про Москву так:

Вторым важнейшим центром в мире, центром истинной веры Христовой, центром православия является Россия и её столица Москва, которую называли третьим Римом. Россия, народ её Русский и все православные её народы были как бы матерью всем народам Земли. Москва, утратив свою святость, стала Новым Вавилоном — великой блудницей. По суду Господнему будет сокрушен и настолько стремительно и жестоко, что дым ея сожжения будет восходить до последнего дня существования мира — до Второго пришествия Господня и Его Страшного Суда. Совершится это внезапно и стремительно. Она будет сожжена огнем земным или небесным. В видении это было показано так: с Востока на нее был направлен луч (как бревно) и им она была сокрушена, затем луч был наведен на Китай, где стоял очень долго! Будут страшно издеваться над народом… А когда почувствуют свою гибель, то будут распродавать все свои запасы, и при этом будет на все дешевизна, но ненадолго! А люди очень обрадуются и будут все хватать, но… вот тут-то и постигнет всех внезапно гибель!

Обычно в этом луче многие видели или какое-то секретное оружие, или проделки инопланетян, однако, вчера на Среднем Западе США упал метеорит. Был он не 200 метров в диаметре, но тоже довольно крупный и выглядел так:

Наверное, если метеорит будет диаметром метров 200, то след будет побольше и издалека он может оказаться похожим на бревно.

Свет от испытания Царь Бомбы на Новой Земле видели за 1000 километров, а за 100 километров живые существа получали ожоги, но там всего-то было каких-то 50 мегатонн. А если метеорит будет 200 метров диаметром , то узрят его даже из Америки. Случится это, конечно, только при условии, что Америка к тому времени еще будет.

Так в случае, если на Мурманск 30-ти метровая волна придет из Атлантики, на США пойдет волна высотой с километр:

Надеемся, конечно, что господину Череху показали совсем уж жесткий сценарий Судного Дня, что все будет немного помягче и корабли из Норфолка волна не телепортирует в Сан-Диего, однако, последние времена определенно начались и не мы их включили, а люди, которые своими играми в QR-коды запустили библейские сценарий. Они как бы вынесли на сцену заряженное ружье и теперь оно непременно выстрелит, так что следим за развитием событий.

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