Таинственные эпидемии уничтожающие человечество на протяжении всего его существования

Если мы внимательно посмотрим на историю человечества, то увидим, что на протяжении всей своей истории человеческое общество никогда не оставалось в состоянии покоя.

Это были либо войны, либо загадочные и необъяснимые эпидемии. Являются ли эти эпидемии случайными событиями или их вызывает что-то более зловещее? Давайте посмотрим, что говорит нам история о разрушительных эпидемиях, которые происходили до нас.

В период до Христа, когда случалась чума, это всегда считалось «деянием Бога» (или богов). Во всех мифологиях и религиях это всегда было так. Одной из таких известных вспышек чумы были семь казней египетских, которые Бог через Моисея наслал на Египетскую империю во время знаменитого исхода израильтян из Египта. Семь казней, согласно Библии, показывают явное и преднамеренное вмешательство Бога с конкретной целью — помочь своим последователям и показать свою силу, несмотря ни на что.

«И река принесет лягушек в изобилии, которые поднимутся и войдут в дом твой, и в опочивальню твою, и на постель твою, и в дом рабов твоих, и на народ твой, и в печи твои, и в корыта твои. И выйдут лягушки и на тебя, и на народ твой, и на всех рабов твоих», — «Исход: 8:3-4″

«Я сделал это также для того, чтобы вы могли рассказывать своим детям и внукам о том, как Я посмеялся над египтянами и о знамениях, которые Я явил среди них, и чтобы вы знали, что Я — Господь», — Исход 10:2

Афинская чума

Другой известной чумой (до Христа) была Афинская чума, которая произошла примерно в 430 году до н.э. во время второго года Пелопоннесской войны и в критический момент, когда афиняне собирались выиграть войну — результат изменил ход событий. Это была эпоха разложения, когда древнегреческая религия больше не имела силы, люди были неверны, а боги, казалось, покинули греков. Согласно Дельфийскому оракулу, в болезни был виновен сам Аполлон, который поддерживал противоположную сторону (Спарту) вместо Афин. Историк Фукидид широко упоминает афинскую чуму в своих трудах.

«Этот год, по признанию всех людей, был из всех других, по другим болезням, самым свободным и здоровым. Если кто болел раньше, его болезнь переходила в эту; если же нет, то внезапно, без всякой видимой причины, предшествовавшей болезни, и будучи совершенно здоровыми, они заболевали сначала сильной болью в голове, покраснением и воспалением глаз, а затем внутренне, их горло и язык становились кровавыми, а дыхание — шумным и неприятным», — Фукидид, История Пелопоннесской войны

Чума Юстиниана

После Христа одной из главных вспышек чумы была чума Юстиниана, которая поразила Византийскую империю во времена правления Юстиниана, одного из самых могущественных императоров Византии.

По стечению обстоятельств чума случилась во время планов Юстиниана начать серию военных кампаний (геноцид), чтобы вернуть земли, которые когда-то принадлежали Римской империи. Именно тогда в середине шестого века до нашей эры и появилась смертельная болезнь. Число жертв пандемии составило от 25 до 100 миллионов человек в Европе и Азии.

Гравюра с изображением жертв чумы, молящихся Богородице о прекращении эпидемии

Последние исследования показывают, что чума, вероятно, была вызвана бактерией, той же бактерией, которая связана и с другими пандемиями, включая более позднюю Черную смерть. Однако неизвестно, как появилась эта бактерия. источники той эпохи упоминают ряд необычных воздушных явлений, произошедших в то время, когда разразилась чума.

Один из историков, Григорий Турский, задокументировал ряд явлений в годы чумы, включая яркие огни, появляющиеся вокруг солнца, и горящие небеса.

В других сообщениях из Франции упоминается ярко освещенное ночное небо, делающее его похожим на день, и огромный «дракон», проплывающий через город и спускающийся к морю, что предшествовало немедленной вспышке чумы в этом районе.

И даже если некоторые из этих событий могут быть связаны с такими явлениями, как эффект «солнечной собаки», некоторые из них не поддаются объяснению.

Могли ли это быть метеориты, падающие на Землю и приносящие с собой смертоносные бактерии и вирусы?

Или это было сознательное вмешательство «богов», чтобы наказать человечество и изменить историю, как было написано в прошлом?

Черная смерть

Позднее «Черная смерть» стала еще одной крупной чумой, которая появилась между 1347 и 1350 годами и продолжалась до конца 1600-х годов. По приблизительным подсчетам, от нее погибло более 100 миллионов человек. Черная смерть началась в Азии, а затем распространилась на Европу.

Одна из странных особенностей «черной смерти» заключается в том, что она распространялась с такой скоростью и такими способами, которые кажутся невозможными, учитывая отсутствие в те времена воздушного транспорта.

Чума просто необъяснимым образом появилась в одно и то же время в нескольких разных областях. В большинстве исторических отчетов о чуме упоминается зловонный туман, который предшествовал вспышке. В то же время сообщалось о странных ярких огнях в небе, и эти сообщения поступали из разных мест. Перед первой вспышкой чумы над Европой было замечено множество комет. И снова мы имеем ту же картину, что и в случае с чумой Юстиниана: странные явления, сопровождающие чуму. Конечно, эта чума также была приписана гневу Божьему.

Эпидемии упомянутые в этой статье, — лишь немногие из тех, что уничтожали человечество. Были ли они «природными» событиями, или событиями, вызванными метеоритами, или реальным вмешательством «богов», еще предстоит выяснить.

Однако очевидно, что что-то не так с их возникновением, и картина повторяется во всех этих крупных эпидемиях. В данный момент человечество переживает очередную «чуму» возникшую непонятно откуда. Мы опять прогневили «богов»?

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