Таинственные летающие змеи в Великобритании

В конце 19 — начале 20 века в Уэльсе (Великобритания) жила женщина по имени Мари Тревельян. Она была писателем, фольклористом и знала практически все старинные народные мифы и легенды Уэльса.

Из всех ее произведений самой известной и популярной считается большая книга под названием «Фольклор и народные рассказы Уэльса», вышедшая в 1909 году.

В этой книге особенно выделяется легенда о неких летающих змеях или крылатых змеях. По слова Тревельян, эту историю рассказала ей одна знакомая старушка, которая в свою очередь слышала ее от своих предков.

«Леса вокруг замка Пенлин в Гламоргане имели репутацию населенных крылатыми змеями, и это было ужасом как для старых, так и для молодых. Престарелый житель Пенллина, умерший несколько лет назад, сказал, что в детстве крылатые змеи описывались как очень красивые», — так начинается эта история в книге Тревельян.

Замок Пенлин расположен в четырех милях к юго-востоку от города Бридженд. Он был построен графом Робертом Норрисом, шерифом Глостера и Лордом Пенлин в 1135 году. Это была продолговатая башня, от которой сейчас сохранилось только две стены, стоящие на краю невысокой скалы над рекой Тау.

Замок Пенлин.

«Они (крылатые змеи) были свернуты кольцами в состоянии покоя и выглядели так, как будто были покрыты всякими драгоценными камнями. У некоторых из них были гребни, сверкающие всеми цветами радуги. Когда их тревожили, они быстро скользили, «сверкая повсюду», к своим укрытиям. В гневе они летали над головами людей с распростертыми крыльями, яркими, а иногда и с узором «глаз», как перья в хвосте павлина.



Старик рассказывал, что это была не старая история, придуманная для того, чтобы пугать детей, а реальный факт. Его отец и дядя убили некоторых из крылатых змей, потому что они были плохи для домашних животных, как лисы для домашней птицы. Старик объяснил исчезновение крылатых змей тем фактом, что они были угрозой для ферм».

Интересно, что очень похожие истории существуют и в соседних местах.

«Пожилая женщина, родители которой в раннем детстве повезли ее навестить Пенмарк-плейс, Гламорган, сказала, что часто слышала, как люди говорят о разрушительных действиях крылатых змей в этом районе», — указывалось в книге Тревельян.

«Она описала их так же, как человека из Пенллина. По ее словам, в лесу вокруг Бьюпера жили «король и королева» крылатых змей. Старики в ее первые дни говорили, что везде, где можно было увидеть крылатых змей, «обязательно должны быть закопанные деньги или что-то ценное» под рукой.

Дед рассказал ей о встрече с крылатым змеем в лесу недалеко от парка Порткерри, недалеко от Пенмарка. Он и его брат решили поймать одного змея и целый день ждали, пока он не поднимется в воздух. Затем они выстрелили в него, и существо упало, раненное, только для того, чтобы подняться и напасть на одного из мужчин, ударив его крыльями по голове.

Она сказала, что между людьми и змеем далее произошла ожесточенная схватка, но в конце концов змей был убит. Она видела его шкуру и «оперение», но после смерти деда их выбросили. Этот змей был столь же известен, как и любая лиса, на фермах и в укрытиях вокруг Пенмарка».

Летающие змеи Уэльса.

Следует отметить, что такие странные существа наблюдались не только в Уэльсе. Например, есть пугающие истории об очень похожих летающих «змеях» из Болгарии. Некий очевидец по имени Иззет Гоксу рассказывал следующее:

«Раньше ходила за свежей водой из источника в 200 метрах от нашего дома. В один прекрасный летний вечер я взял два ведра и пошел к источнику. Примерно через 40 метров я заметил на тропинке что-то похожее на ветки, но когда я подошел ближе, я увидел, что они движутся.



Они были черные, серые и белые, тонкие, длиной в один или два метра. Я остановился, подумав, что это могут быть змеи, но они двигались по прямой линии, совсем не как змеи. Когда я подошел ближе, что-то их встревожило, и они заметили меня. Они испустили самый странный крик, который я когда-либо слышал, прежде чем взлететь и полететь на два или три метра над землей прямо, как стрелы.



Они пролетели до источника примерно в 150 метрах и скрылись за деревьями. Я не помню, чтобы видел на них крылья. Каждый раз, когда я вспоминаю этот крик, у меня волосы дыбом встают».

Летающие змеи существуют и в фольклоре белорусского Полесья. Ну и конечно же как тут не вспомнить загадочных летающих змей (Тихвинский летающий змей) из Ленинградской области России.

Источник