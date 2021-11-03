Лихо Одноглазое — монстр из славянского фольклора

Этот персонаж русского фольклора всегда пугал коварством, злобой и кровожадностью. Также кроме вышеперечисленных неприятных черт славилось Лихо Одноглазое и феноменальной неуязвимостью, так что расправиться с ним до конца не могли даже самые сильные и ловкие герои сказок. Однако, если верить некоторым современным исследованиям, данный монстр не такое уж фантастическое существо, каким его представляют легенды и предания.

Странная «баба»

Несколько лет назад компания молодых людей отправилась в забавное, как им тогда казалось, путешествие по заброшенным карельским деревушкам, затерянным среди дремучих лесов. Странствие по заповедным местам длилось уже не первый день, когда молодые исследователи набрели на село, где, как ни странно, ещё доживали свой век несколько стариков и старух. Однако аборигены встретили путешественников неприветливо, и тем пришлось остановиться на ночлег на окраине деревушки. Молодые люди развели костёр, у которого весело проводили время за ужином, обсуждая холодный приём местных жителей. Перед тем как компания готовилась отправляться на ночлег, один из молодых людей отошёл в «кустики» и вскоре вернулся к костру с перекошенным от ужаса лицом.

Парень рассказал, что столкнулся неподалёку от лагеря со странной, огромного роста бабой, почему-то разгуливавшей в окрестностях села в одной ночной сорочке. «Баба» стояла, по-звериному нюхая воздух, и, судя по всему, запах дыма от костра ей совершенно не нравился. Когда парень окликнул женщину, та обернулась, и молодой человек увидел, что у странной незнакомки всего лишь один глаз над носом, причём его взгляд полон злобы и ненависти. После такого рассказа путешественники всю ночь провели у костра, опасаясь тушить огонь, а с рассветом покинул и неприветливые места, дабы не нарваться на новую встречу с непонятным существом.

Поборник справедливости

Знаток русского фольклора сразу бы понял, что странное существо, с которым юный путешественник столкнулся в карельской глубинке, сильно смахивает на Лихо Одноглазое — персонажа сказок, любящего перекусить человечинкой.

Однако сегодня мало кто знает, что о данном кровожадном монстре нам рассказывают не только сказки, но и славянские предания. Одно из них гласит, что Лихо являлось потомком легендарного Вия, другое — что это страшное и коварное существо было сотворено богами. Причём создание монстра было задумано для того, чтобы наказывать людей за их преступления и неправедные поступки. А потому Лихо должно было жить в мире Яви и насылать на грешников беды и несчастья.

Легенда гласит, что изначально Лихо имело оба глаза, причём один из них был подарен Белобогом, другой же — Чернобогом. Кроме того, небожители наделили «поборника справедливости» магическими способностями и сделали его неуязвимым для человеческого оружия.

Но когда Лихо пришло в мир людей, оно вскоре заметило, что благодаря глазу Белобога страшные дары — беды, несчастья и болезни, которыми оно наделяет преступников, — впоследствии приносят недостойным людям радость и счастье. Обескураженное таким поворотом событий, Лихо вернулось к богам и попросило Белобога забрать «неправильный» глаз обратно.

С тех пор с миссией своей Лихо справляется прекрасно, но, став одноглазым, оно подчас сослепу ошибается с выбором жертв. Так, на протяжении столетий было замечено, что иногда «дары» Лиха, обходя прожжённого разбойника, лавиной обрушиваются на семью честного и трудолюбивого человека, но изменить что-либо богам уже, увы, не под силу.

Дело в том, что люди часто сами привлекают к себе внимание «поборника справедливости», жалуясь на свою судьбу и не ценя того, что имеют.

Враги грифонов

Но если верить некоторым историческим документам и данным современных исследователей-любителей, то Лихо Одноглазое не такой уж и мифологический персонаж.

Многие работы писателей и географов Древней Греции, Рима и раннего Средневековья рассказывают о неких таинственных людях — ариспамах (одноглазых), что некогда жили на северо-востоке Древнего мира. Труды того времени описывают ариспамов как огромного роста искусных воинов, обладающих внушительной физической силой и имеющих всего один глаз во лбу. Надо сказать, что такой народ описывал и Геродот в своих исследованиях, называя ариспамов северными соседями скифов. Однако многие работы исследователей древности гласят, что одноглазые воины проводили свою жизнь в постоянных войнах с некими гриппами (грифонами), пытаясь похитить у них золото, которое те охраняли.

Но, судя по всему, этот военный конфликт пагубно отразился на популяции одноглазых людей, и остатки их племён были вынуждены искать пристанище в дремучих лесах севера. Не исключено, что часть ариспамов пыталась осваивать также и другие земли, ведь не случайно в Древней Греции появились сказания об огромных одноглазых циклопах, а похожие чудища частенько выступают героями болгарских и кавказских сказок.

Надо сказать, что сегодня и некоторые историки не отрицают реального существования ариспамов, предполагая, что такую экзотическую внешность мог иметь один из скифских кочевых народов, проживавший в южной Сибири в эпоху бронзового века.

Трудно поверить, но следы этого народа отыскались в Карелии во второй половине XIX столетия. Так, знаменитый путешественник позапрошлого века Матиас Кастрен после поездки по Русскому Северу отметил в одной из своих работ, что в карельской глубинке он слышал немало рассказов о странных людях с одним глазом во лбу.

Когда будить Лихо?!

В XX веке рассказы, услышанные в Карелии Кастреном, были подтверждены уникальными археологическими находками, сделанными археологами-любителями. Так, в одной из пещер на острове Охсанлахти Ладожского озера, где никогда не селились люди, в 1960-х годах рыбаками был найден огромный одноглазый череп. Эта находка (дальнейшая судьба которой, увы, неизвестна) стала толчком к организации научной экспедиции на остров, однако результаты её работы остались засекречены.

Следует отметить, что, возможно, последних представителей древнего племени ариспамов ещё можно встретить в непроходимых лесах севера. Так, полвека назад там один охотник повстречался во время промысла с тремя высоченными одноглазыми людьми, которые общались друг с другом без слов (с помощью телепатии). Надо сказать, что таинственные «телепаты» проигнорировали появление человека в своих угодьях и прошли мимо, не причинив бедолаге ни малейшего вреда, однако тот долго не мог прийти в себя от ужаса и потом ещё несколько лет боялся выходить в лес в одиночестве.Но более всего интересен рассказ одной древней старушки из глухого карельского села, которым она поделилась с любителями экстремального туризма, остановившимися на ночёвку в её доме.

Бабушка поведала, что в годы её детства в лесу неподалёку от её деревни некогда был посёлок, где обитали высокие одноглазые люди. Питались они исключительно сырым мясом животных, добытых на охоте, так как огня не признавали и боялись. Причём от пойманного ими лося или медведя «лесные люди» оставляли только обглоданные кости, так как шкуры и внутренности дичи им тоже годились в пищу. Жили одноглазые великаны в огромных домах, построенных из брёвен, и одевались — и мужчины, и женщины — в длинные рубахи из странного полотна. «Лесные люди» никогда не причиняли вреда человеку.

Однако поздней осенью великаны впадали в спячку до весны, и если разбудить одного из них во время зимних холодов, то растревоженный великан мог уничтожить весь род нарушителя своего спокойствия. Не исключено, что благодаря данным обстоятельствам и родилась древняя русская поговорка: «Не буди Лихо, пока оно тихо».

Однако с развитием научно-технического прогресса и интенсивного освоения древних лесов одноглазые великаны покинули обжитые ими места и скрылись в неизвестном направлении. Но всё же иногда ещё в лесах Карелии можно наткнуться на кости животных, обглоданные необычным образом — явно не зубами привычных хищников. Вероятно, что и странная «баба», с которой столкнулись юные путешественники у полузаброшенной карельской деревушки, тоже являлась «представительницей» древнего племени «лесных людей», однако эта тайна пока остаётся без разгадки.

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