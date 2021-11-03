Археологи отыскали гробницу казначея и личного писаря фараона Рамзеса II

В ходе археологических работ в некрополе Саккары специалисты из университета из Каира отыскали погребение Птах-М-Виа. Известно, что именно этот сановник служил казначеем у Рамзеса II. Информацию об уникальной находке озвучил представитель министерства туризма Египта.

Во время раскопок археологи обнаружили несколько гробниц важных древнеегипетских государственных деятелей XVIII и XIX династий. Однако погребение Птах-М-Виа считается самым значимым.

Благодаря иероглифам, нанесенным на стены в его гробницы, ученые выяснили, что усопший обладал несколькими высочайшими титулами. В том числе, являлся смотрителем за стадами, был главным личным писарем Рамзеса II, имел статус главы казначейства и был главным жрецом фиванского храма Рамзеса II.