Британские ученые хотят заморозить Арктику

Британские климатологи, представляющие Кембриджский центр климатического восстановления, предложили заново заморозить Арктику. Климатические изменения стали столь выраженными, что для улучшения ситуации недостаточно одного лишь сокращения выбросов парниковых веществ. Исследователи говорят, что нужны более радикальные решения — например, восстановление тающих ледниковых покровов Арктики.



Об амбициозном плане ученых пишет таблоид Metro.

«Мы предлагаем инициативу, которую я называю осветлением морских облаков. Мы построим особые распылители, которые будут выпускать капли морской воды в воздух под высоким давлением. Когда вода испарится, оставшиеся кристаллы соли будут подниматься в небо благодаря конвекции воздуха. Соль будет способствовать образованию новых облаков, которые будут защищать льды Арктики от интенсивного солнечного излучения», — говорит Дэвид Кинг, глава исследовательской группы.

Кинг уверен, что такой метод позволит Арктике обзавестись более толстым слоем льда, который будет в большей степени устойчивым к потеплению. Впрочем, ученый подчеркивает, что сперва нужно изучить риски от применения таких технологий. Плюс, важно понимать, что реализация проекта займет не один год, поэтому нужно как следует запастись терпением.