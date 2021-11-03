Следы загадочной древней цивилизации обнаружили ученые в Тибете

Во время Цинхай-Тибетской исследовательской экспедиции ученым удалось найти таинственные рисунки на скалах близ района озера Намцо высоко в горах. Специалисты пришли к выводу, что найденные ими наскальные изображения, а также расположенные неподалеку гробницы, и обнаруженные инструменты из камня, возможно, являются остатками неизвестной доисторической цивилизации.



По информации телеканала CGTN, главной задачей экспедиции был именно поиск и подробное изучение рисунков на скалах близ озера Намцо. И удача улыбнулась ученым: им посчастливилось найти целую группу петроглифов, которую, предположительно, оставили на камнях представители доселе неизвестной культуры кочевников. Анализ изображений показал, что их создатели были в тесных культурных отношениях с другими народами Цинхай-Тибетского плато.

По словам профессора Тан Хуэйшэн из Хэбэйского университета, директора Международного центра изучения наскального искусства, здесь есть следы влияния не только ранних жителей Тибета, но и ханьцев. Есть петроглифы в виде китайских иероглифов и даже следы влияния культур народов Центральной Азии. Такое влияние культур, по мнению профессора, свидетельствует о том, что территория, где были совершены находки, раньше располагалась неподалеку от места следования караванов по древнему Шелковому пути.

Ученые также нашли остатки орудий труда, изготовленных из камня, свидетельства жертвоприношений и фрагменты каменных гробниц. Они считают, что эти находки принадлежат той же культуре, носители которой оставили наскальные рисунки. Ученые впервые применили разные способы датировки находок. Позже они планируют сопоставить результаты, чтобы подтвердить или опровергнуть свои выводы.