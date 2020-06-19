Японские футурологи рассказали о том, каким будет мир через 20 лет

Министерство науки и техники Японии выдало свой прогноз относительно того, что нас ждет в 2040 году. Например, к тому времени у людей появится одно общее сознание.

Данные прогнозы были представлены 16 июня на заседании Кабинета Министров в рамках официального сообщения «White Paper» Министерства науки и техники. В данном документе представлен мир будущего, в котором реальная жизнь и виртуальная реальность сливаются воедино.

С тех пор как Министерство начало регулярно выпускать прогноз «White Paper» сбылось уже около 70% их «предсказаний». Это достаточно высокий процент. Например, еще в 1977 году ученые предсказали появление телевизоров, которые можно будет вешать на стену. В дальнейшем эксперты спрогнозировали появление мобильных телефонов. Однако противораковый препарат, появление которого прогнозировали в 1977 году, так и не был разработан.