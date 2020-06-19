Японские футурологи рассказали о том, каким будет мир через 20 лет

Министерство науки и техники Японии выдало свой прогноз относительно того, что нас ждет в 2040 году. Например, к тому времени у людей появится одно общее сознание.
Данные прогнозы были представлены 16 июня на заседании Кабинета Министров в рамках официального сообщения «White Paper» Министерства науки и техники. В данном документе представлен мир будущего, в котором реальная жизнь и виртуальная реальность сливаются воедино.
С тех пор как Министерство начало регулярно выпускать прогноз «White Paper» сбылось уже около 70% их «предсказаний». Это достаточно высокий процент. Например, еще в 1977 году ученые предсказали появление телевизоров, которые можно будет вешать на стену. В дальнейшем эксперты спрогнозировали появление мобильных телефонов. Однако противораковый препарат, появление которого прогнозировали в 1977 году, так и не был разработан.
В 2020 году японские ученые выдали 37 новых прогнозов о том, какой станет наша жизнь через 20 лет. По мнению экспертов, у нас сформируется общее человеческое сознание, которое, например, позволит пробовать пищу, которую потребляет другой человек. Благодаря виртуальной реальности люди с ограниченными возможностями смогут испытать все ощущения от катания на горных лыжах или других экстремальных видов спорта. Люди, по словам ученых, смогут беседовать со своими домашними животными.
Вся тяжелая техника, используемая на автопроизводстве и стройплощадках, будет полностью автоматизирована. Роботам предоставят возможность самим выращивать фрукты и овощи на специализированных фермах, а доставкой выращенной продукции в магазины и дома будут заниматься дроны. К слову, в 2019 году японское предприятие Kubota, производящее тяжелую технику, продемонстрировало прототип беспилотной сельскохозяйственной техники – электрический трактор «X Tractor».