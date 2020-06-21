На Индию упал фрагмент НЛО

Как сообщает индийский ресурс outlookindia.com в пятницу утром, 19 июня, в городе Санчор в районе Джалор в Раджастане, примерно в 530 километрах от столицы штата Джайпур упал “метеорит”. По словам местных жителей, которые первыми сообщили о происшествии полиции и местной администрации, какой-то объект упал с неба, издав страшный взрывной звук.

«Я стоял на балконе своего дома, когда увидел что-то падающее с неба. Первая мысль, которая пришла мне в голову, была мысль о бомбе. Вскоре, когда эта штука упала на землю, раздался страшный взрывной звук. В результате падения в районе началась паника. Большинство людей в моем поселке проснулись от этого звука, а дети были напуганы», – сказал Суреш Десаи, житель Санчора и очевидец.

По словам индийских источников падение “метеорита” сопровождалось “термическим эффектом, что привело к образованию в земле ямы глубиной в один фут”.

Падение “метеорита” произошло около 7 часов утра. Взрыв был слышен на расстоянии два километра и на место сразу выехала полиция с весами и находку немедленно взвесили. Потом район местного Розуэлла огородили красивыми ленточками, а “метеорит” арестовали и отвезли в полицейский участок:

Вообще, ситуация с арестами метеоритов и пиратских сокровищ довольно странная. Ладно уже, найденные клады государство считает “своими”, принадлежащими сидящим во главе государства начальникам. Но какое отношение государство имеет к метеоритам? Кто нашел – тот и владелец, если земля не частная.

А если земля чья-то, то, как говорится: что упало – то пропало. Поговорка пришла из средневековой Европы, где, если при проезде купца по земле феодала из телеги что-то падало – оно автоматически становилось собственностью феодала.

Так, по идее, должно быть и с метеоритами. Но государство их почему-то отбирает, словно все это государство как раз и создано для того, чтобы изымать падающие с неба железки и на позволить людям откопать в земле информацию о своем прошлом. Но вернемся к “метеориту”.

По всему видно, что “метеорит” необычный, поскольку железные метеориты выглядят почти всегда так, что их очень трудно отличить от окружающих камней:

Иногда, если камень “свежий”, на нем нет ржавчины и он выглядит более блестящим:

Тем не менее, такая необычная и гладкая форма как у железки из Индии – редкость для железных метеоритов исключительная и наводит на мысль, что это совсем даже не метеориты, а фрагменты каких-то пепелацев. Время от времени люди их находят, но, если раньше из них делали “священные клинки”, то сейчас артефакты хватают ученые адепты и начинают “исследовать”.

Так, скорее всего, будет и на этот раз, однако, из внешнего вида индийского метеорита, из характера его падения легко сделать вывод: это не камень с неба, а фрагмент какого-то пепелаца, который аннигилировал с оглушительным грохотом. А капли железа, в которые превратились его фрагменты, разлетелись по округе.

К большому счастью для земных туземцев “марсиане” давно, очевидно, отказались от гептила, а то в Индии было бы, как при катастрофе на Байконуре. Хотя, конечно, кто его знает, что они там используют. Может быть эта железка весом 2.76 килограмма представляет собой плутоний, на фоне которого гептил – чистый элексир. Рано или поздно мы это узнаем, поскольку, скоро пепелацы будут падать все чаще и чаще, так что следим за развитие событий.

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