Мифы и правда астрологии: тайна имени, карма и гадания на любовь

Может ли астрология помочь узнать себя лучше или точно определить, когда девушка встретит будущего супруга? О мифах и правде об астрологии мы узнали от Веры Хубелашвили — практикующего астролога.

Астрология — это наука. Правда, многие представители духовенства тем не менее высказывают свой запрет. Замечу, что астрология абсолютно не религиозна и не является гаданием или чем-то порицающим религию по сути. Это наука, и осуждать ее за умение трактовать высшие законы мироздания через призму звезд и планет также абсурдно, как и любую науку, позволяющую свободомыслие. Более того, в древние времена лучшие умы человечества использовали эти знания в своих научных изысканиях. Среди них, например, Парацельс, Спиноза, Эйнштейн…

Добавлю, что врачеватели древности не назначали лечения, не зная гороскопа своего пациента, и всегда при выборе методики в первую очередь руководствовались гороскопом пациента для наиболее точного определения схемы врачевания и исцеления от недугов.

Астролог занимается составлением гороскопов, которые могут определить по знаку Зодиака ваши перспективы и судьбу

Это не так. В гороскопе человека представлено несколько важных планет и точек, которые определенным образом выстраиваются в сложную комбинацию, и у каждого человека она уникальна и неповторима. Исходя из личной комбинаторики планет, положений звезд и других важных элементов индивидуального гороскопа астролог может составлять определенные рекомендации и прогнозы для конкретного человека.

Астролог может быстро дать ответ на любой вопрос

Это в корне неверно. Для того, чтобы стать хорошим астрологом, потребуются годы обучения и многолетняя постоянная практика. Астролог инвестирует в свое постоянное образование силы, время, ресурсы и делает это для того, чтобы в дальнейшем использовать эти знания либо для себя и своих близких, либо для помощи другим людям, так же как это делает, например хороший доктор, постигая знания и в последующем служа людям.

Можно ли с помощью астрологии узнать, когда девушка выйдет замуж и родит ребенка? Можно ли понять, каким будет ее супруг?

Натальная карта дает описание возможных вариантов развития жизненного сценария. В том числе она показывает тот образ мужчины, который наиболее привлекателен для девушки, с кем ей будет максимально интересно раскрываться, познавать свои грани и просто быть счастливой. Но в карте есть только предпосылки того образа, который может ей быть близким и созвучным. Это совершенно не означает, что именно такой образ будет воплощен в лице ее супруга.

Астрология позволяет понять, какой тип мужчины наиболее близок и почему. Тут вступают уже другие моменты… Получив этот портрет, если ей удастся соединить качества, которые ей наиболее близки в мужчине по темпераменту, характеру, образу мыслей и прочим составляющим в одном человеке, то она будет невероятно счастлива. Но в жизни такой подарок случается не всегда.

При этом бывает так, что люди встречают совершенно другой типаж человека, но при совместимости двух карт личности астролог видит резонанс между их благоприятным будущим, то здесь, конечно, лучше довериться не типажу, который нам хочется иметь рядом, а судьбе, которую мы проживем с этим конкретным человеком.

Кстати, в Индии не совершается ни одного брака без совета астролога. И если он видит абсолютно разные судьбоносные вещи у будущих супругов, он обязательно об этом сообщит. Люди всегда примут во внимание его совет и подумают сто раз, нежели пойдут вслепую «в новый» этап своей жизни.

Тайна имени: действительно ли имя влияет на жизнь человека? Можно ли изменить жизнь, поменяв имя или фамилию?

Все в этом мире построено по принципу вибрации. Все движется и перемещается, невидимым человеческому глазу образом. Вибрация есть у имени человека. И имя несет определенную силу и энергию, наделяя человека либо силой, либо отнимая ее.

Одно имя может полностью подходить душе человека, и он чувствует себя хорошо, и в жизни все относительно ладно происходит. Поменяв имя, человек нередко ощущает эту перемену. Думаю, многие сталкивались с этим. Особенно женщины, выходя замуж, принимают энергию рода мужа и уже начинают «вибрировать» на другой волне.

Энергия мужа — это тоже определенная карма для женщины. И она может быть исцеляющей для нее, несмотря на многие моменты. Раз этот мужчина пришел в вашу жизнь, значит, вы по закону мироздания становитесь женой и матерью его и своих детей, а соответственно принимаете новую роль и заботы. И эти заботы переходят к вам уже из новой семьи. Что касается в целом перемены имени, да. Оно способно изменить судьбу. И даже место жительства может не совпадать с вашим именем и душой, и вы будете ощущать дискомфорт от этого, потому что вибрация места просто не подходит вам по определенному набору букв и цифр вашего индивидуального кода рождения. Я бы советовала обращаться к астрологу, который способен подобрать другое имя, если вы решаете сделать такой поступок. Но не делать этого самовольно или просто из банального желания перемен.

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