Несси существует? Ученые поделились результатами исследования озера Лох-Несс

Группа ученых из новозеландского Университета Отаго провела крупномасштабные исследования знаменитого шотландского озера Лох-Несс в тем, чтобы раскрыть правду о существовании в нем монстра либо развеять миф о Несси.

Команда под руководством профессора Нила Гоммела использовала при этом самое современное оборудование и последние технологии определения животных по следам ДНК, которые они оставляют в воде в виде крошечных остатков меха, фекалий, чешуи, кожи, мочи и так далее. После сбора многочисленных проб, все это «богатство» подверглось самой тщательной обработке и анализу.

Вот что об этом говорит сам профессор Нил Гоммел: