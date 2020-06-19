Несси существует? Ученые поделились результатами исследования озера Лох-Несс

Группа ученых из новозеландского Университета Отаго провела крупномасштабные исследования знаменитого шотландского озера Лох-Несс в тем, чтобы раскрыть правду о существовании в нем монстра либо развеять миф о Несси.
Команда под руководством профессора Нила Гоммела использовала при этом самое современное оборудование и последние технологии определения животных по следам ДНК, которые они оставляют в воде в виде крошечных остатков меха, фекалий, чешуи, кожи, мочи и так далее. После сбора многочисленных проб, все это «богатство» подверглось самой тщательной обработке и анализу.
Вот что об этом говорит сам профессор Нил Гоммел:
Работа была проделана колоссальная, тем более, как оказалось, каталогизация широкого спектра бактерий и микроорганизмов заняла значительно больше времени, чем предполагалось вначале. А потому результаты работы, которые все, в том числе и наши новозеландские ученые, ожидали получить уже в январе этого года, отодвинулись на несколько месяцев. Даже сейчас еще рано говорить об окончательных выводах, но могу уже заявить, что миф о Несси, скорее всего, сохранится.
При этом, как уточняют журналисты со слов других ученых этой команды, точно пока неизвестно, на чем основывается такое утверждение профессора: то ли он имел в виду действительно палеозавра, каким-то чудом выжившим или периодически появляющимся в озере, скажем, из параллельного мира, то ли речь идет просто об уникальном, хоть и реальном, озерном монстре, например, невиданных размерах соме или осетре.
Уточним, что задержка с публикацией данного исследования произошла еще из-за серии неудачных попыток снять телевизионный документальный фильм о легенде и реалиях, касающихся загадочного монстра озера Лох-Несс.