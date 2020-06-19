Правило одной минуты, которое поможет преодолеть лень (и изменит вашу жизнь)

Если бы мне разрешили изменить что-то в себе, то это была бы моя природная склонность к лени. Я из тех людей, которые либо прилагают 100% усилий, либо не делают вообще ничего. Поэтому как бы ни мотивировал себя во всем выкладываться по полной, эта задача в скором времени всегда превращалась в рутину и я терял к ней интерес.
Именно поэтому я начал искать способы повысить свою мотивацию и избавиться от прокрастинации. Это оказалось гораздо легче задумать, чем осуществить.
Так было до тех пор, пока я не наткнулся на японский принцип Кайдзен. В основе Кайдзен заложено выполнение задач с помощью серии маленьких шагов. На первый взгляд, Кайдзен кажется настолько простым, что вы даже можете подумать, что это не сработает.
У нас у всех складывается убеждение, что выполнение больших задач невозможно без глобальных перемен и тяжелой работы, тогда как на самом деле для достижения одной большой цели требуется ряд небольших изменений.
Одна из самых примечательных особенностей кайдзен заключается в том, что большие результаты приходят благодаря множеству малых изменений, накопленных в течение определенного времени. Убеждение, что большие перемены требуют больших шагов, в конце концов, приводит к выгоранию и перенапряжению.
Кайдзен – это движение постепенное вперед, что позволяет получить ощутимые результаты, которые мотивируют к дальнейшей работе.
Пример: Допустим, у вас накопилась целая гора грязного белья. Вы смотрите на эту кучу и думаете: «Мне понадобится целый день, чтобы разобрать ее, постирать, высушить и сложить». На первый взгляд, задача кажется сложной. Итак, что вы делаете: вы устанавливаете таймер на телефоне на 1 минуту и начинаете сортировку. Идея такова: вашему мозгу минута кажется мизерным отрезком времени. Вы выполняете работу в течение минуты и получаете реальный, поддающийся регистрации результат.
«Ого, это оказалось не так уж и сложно. Посмотрите, что я сделал всего за одну минуту», – думаете вы. Так что задайте себе еще минутку, и вы сможете насладиться новыми результатами.
Постепенно, собрав несколько таких минутных интервалов, вы создадите количественное значение для своей работы и сделаете маленькие шаги к достижению цели. Попробуйте использовать это правило при выполнении любой задачи.
Установите таймер на минуту, проделайте работу, после чего сделайте шаг назад и посмотрите на результат. Затем постепенно вы можете увеличивать время до 2, 3, 4 и так далее минут.
Есть что-то волшебное в том, что мы делаем прогресс измеримым. Суть кайдзен заключается в постоянном осознании того, чего вы достигаете.
Принципы Кайдзен были разработаны Масааки Имаи и описаны в его книге «Кайдзен. Ключ к успеху японских компаний» в 1986 году. Автор считает, что этот принцип может быть одинаково успешно применим как в бизнесе, так и в ежедневной жизни.