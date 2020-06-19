Правило одной минуты, которое поможет преодолеть лень (и изменит вашу жизнь)

Если бы мне разрешили изменить что-то в себе, то это была бы моя природная склонность к лени. Я из тех людей, которые либо прилагают 100% усилий, либо не делают вообще ничего. Поэтому как бы ни мотивировал себя во всем выкладываться по полной, эта задача в скором времени всегда превращалась в рутину и я терял к ней интерес.

Именно поэтому я начал искать способы повысить свою мотивацию и избавиться от прокрастинации. Это оказалось гораздо легче задумать, чем осуществить.

Так было до тех пор, пока я не наткнулся на японский принцип Кайдзен. В основе Кайдзен заложено выполнение задач с помощью серии маленьких шагов. На первый взгляд, Кайдзен кажется настолько простым, что вы даже можете подумать, что это не сработает.

У нас у всех складывается убеждение, что выполнение больших задач невозможно без глобальных перемен и тяжелой работы, тогда как на самом деле для достижения одной большой цели требуется ряд небольших изменений.