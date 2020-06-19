Дональд Трамп может рассекретить данные об НЛО

Президент США Дональд Трамп заявил, что подумает над рассекречиванием материалов об НЛО и знаменитом «розуэлльском инциденте».
Как сообщает ТАСС, глава государства дал интервью сыну. Он поведал, что многие задают вопросы, связанные с инопланетянами.
По словам главы государства, миллионы человек хотят отправиться в Розуэлл: «Я не скажу вам, что знаю об этом, но это очень интересно».
Он пообещал подумать над вопросом о рассекречивании материалов.
«Розуэлльский инцидент» произошел 4 июля 1947 года, когда на ранчо разбился воздушный шар, использующийся в рамках секретного проекта «Могул». Тогда военные скрыли происхождение обломков, что привело к появлению конспирологических теорий — многие посчитали, что в Розуэлле потерпел крушение НЛО.