Ядерное оружие в Древней Индии

Самое страшное изобретение человечества — ядерное оружие. Сейчас лишь несколько стран владеют этой технологией, а конфликты между ними периодически заставляют понервничать весь мир. Вспомнить хотя бы холодную войну СССР-США.
Однако, как говорил Тесла, энергия вокруг нас. Нужно только научиться ее брать. Так почему не допускать вероятность того, что люди уже умели владеть ядерной энергией. Просто настолько увлеклись самоуничтожением, что это оружие кто-то более могущественный у них отобрал. Или они уничтожили себя всем со всеми разработками.
В индийских эпосах часто упоминается некое оружие разрушительной силы, которое действовало на расстоянии. Взять хотя бы «Махабхарату», битву на Курукшетре. Царь Рама колошматил демона Равану совсем не «детсткими» стрелялками. В эпосе довольно ясно описывается некое мощное оружие, действие которого вызвало взрыв. Яркость вспышки сравнивается с тысячью солнц.А последствиями взрыва называется колоссальный пожар, превративший деревья в пепел за за мгновение. Люди же, находившиеся в зоне поражения болели и теряли волосы.
planetguide.ru
Все описанное очень напоминает ядерный взрыв, не правда ли? Но добавим немного скепсиса. Допустим, люди древние — впечатлительные, много навоображали. Есть ли археологические подтверждения?
И они есть. Древний город Джодхпур в Индии отличается очень высоким уровнем радиации. Хотя видимых причин — нет. Сама местность и все в ней радиактивны. Жители этих мест часто болеют раком, дети рождается с дефектами.
Еще на территории Индии на руинах древних городов периодически находят камни с вкраплениями стекла, явно подвергшиеся воздействию колоссально высоких температур. Для того, чтобы кремний превратить в стекло нужно подвергнуть его воздействию температуры не меньше 1500 градусов. Подобные же находки датируются 2,5 тыс. до н.э. Откуда в то время взять мощному источнику энергии?
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Еще одним фактов в пользу владения древними жителями Индостана ядерным оружием являются древние останки с высоким уровнем радиации, найденные на руинах города Мохенджо-Даро в Пакистане. Скелеты людей лежали на улицах древнего города, некоторые держались за руки, многие лежали лицом вниз, как будто они погибли неожиданно в одно мгновение, прямо там, где были. Может быть город стал эпицентром взрыва огромной силы?
Конечно, у нас слишком мало фактов, чтобы утверждать что-то наверняка. Но есть в нашей истории некоторые несостыковки и находки, которые заставляют задуматься: а так ли все просто, как кажется на первый взгляд? Может быть мы не первая развитая цивилизация на этой планете? Может был до нас кто-то, кто уже «доигрался» с ядерным оружием?