Ядерное оружие в Древней Индии

Самое страшное изобретение человечества — ядерное оружие. Сейчас лишь несколько стран владеют этой технологией, а конфликты между ними периодически заставляют понервничать весь мир. Вспомнить хотя бы холодную войну СССР-США.

Однако, как говорил Тесла, энергия вокруг нас. Нужно только научиться ее брать. Так почему не допускать вероятность того, что люди уже умели владеть ядерной энергией. Просто настолько увлеклись самоуничтожением, что это оружие кто-то более могущественный у них отобрал. Или они уничтожили себя всем со всеми разработками.

В индийских эпосах часто упоминается некое оружие разрушительной силы, которое действовало на расстоянии. Взять хотя бы «Махабхарату», битву на Курукшетре. Царь Рама колошматил демона Равану совсем не «детсткими» стрелялками. В эпосе довольно ясно описывается некое мощное оружие, действие которого вызвало взрыв. Яркость вспышки сравнивается с тысячью солнц.А последствиями взрыва называется колоссальный пожар, превративший деревья в пепел за за мгновение. Люди же, находившиеся в зоне поражения болели и теряли волосы.