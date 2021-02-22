НЛО рвутся в прямые эфиры?

Как сообщает в недавнем материале тайваньский уфолог Скотт К. Уоринг, при просмотре эфира RT News за 13 февраля 2021-го года, он обратил внимание на появление двух странных объектов в окне студии, откуда вещала гражданка из Москвы. Скотт К. Уоринг пишет:
Если вы посмотрите эту передачу , вы заметите, что фоном пролетают два темных овальных объекта. Кажется, что объекты летят так близко, что почти наложены друг на друга. Они движутся невероятно быстро, и в конце видео я замедлил их, чтобы лучше рассмотреть. Честно говоря, похоже, что инопланетяне пытаются появиться в новостях.
Не очень понятно, когда снимали эту заставку с МИДом, но скорость объекта реально очень высокая и на какой-то артефакт оно не похоже. Тем не менее, тезис Скотта “похоже, что инопланетяне пытаются появиться в новостях” нас слегка улыбнул и улыбались мы где-то до 16-го февраля:
На видео запечатлен сюжет телевидения Бразилии, который сейчас копирует друг у друга и постит вся Южная Америка. Съемка велась с вертолета и в намерение оператора входило показать красоты города Сан-Паулу, но в этот момент из облаков вылетел здоровенный пепелац и двинулся куда-то по своим делам.
Программа, в которой это все показали называется Brasil Urgente – совершенно официальный бразильский новостной канал. Оригинал в сети в разрешении 720p, что вполне достаточно для увеличения картинки, но особо деталей там мало. Похоже на классический НЛО типа Tic Tac, но только несколько побольше, чем те, что терроризируют американские истребители.
Время от времени НЛО, конечно, появляются в прямых эфирах выпусков новостей и даже на съемках художественных фильмов
однако, в данном случае хронологическое совпадение двух таких презентаций выглядит довольно странно. Возможно, что Скотт в чем-то и прав – НЛО появились намеренно. В таком случае речь может идти о том, что их как бы “прибытие” мы как раз и увидим в новостях.
То есть в один прекрасный день в некий час Ч такие пепелацы зависнут за окнами всех телестудий, всех телеканалов, вещающих в прямом эфире. Будут ли они при этом сами транслировать какой-то сигнал, например “Achtung! Achtung! Глюпый землян, сдафайся! Ми обещаем хороший отношений и тёплий чай!”? Или это будет что-то типа сигнала Морфеуса извне Матрицы? Ответа на этот вопрос мы, конечно, пока не знаем, но следим за развитием событий.