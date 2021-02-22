НЛО рвутся в прямые эфиры?

Как сообщает в недавнем материале тайваньский уфолог Скотт К. Уоринг, при просмотре эфира RT News за 13 февраля 2021-го года, он обратил внимание на появление двух странных объектов в окне студии, откуда вещала гражданка из Москвы. Скотт К. Уоринг пишет:

Если вы посмотрите эту передачу , вы заметите, что фоном пролетают два темных овальных объекта. Кажется, что объекты летят так близко, что почти наложены друг на друга. Они движутся невероятно быстро, и в конце видео я замедлил их, чтобы лучше рассмотреть. Честно говоря, похоже, что инопланетяне пытаются появиться в новостях.

Не очень понятно, когда снимали эту заставку с МИДом, но скорость объекта реально очень высокая и на какой-то артефакт оно не похоже. Тем не менее, тезис Скотта “похоже, что инопланетяне пытаются появиться в новостях” нас слегка улыбнул и улыбались мы где-то до 16-го февраля: