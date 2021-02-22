Веселое гадание по кляксам: как узнать будущее с помощью чернил

Погадать можно не только на свечном воске, но и на обыкновенных чернилах. С их помощью можно узнать свое будущее и глубже понять свои чувства и эмоции. Такое гадание поможет приоткрыть завесу тайны и указать путь к счастливой жизни.

Гадание по чернилам помогает раскрыть тайны подсознания, если внимательно отнестись к тому, что показывают случайные картинки. Даже в современном мире можно запросто узнать о том, что произойдет в ближайшее время, если прислушаться к интуиции, используя обыкновенную ручку.

Правила проведения гадания

Провести гадание можно в любое время, но лучше всего — после заката. Для того, чтобы узнать будущее, понадобятся емкость с водой и чернила из ручки, которой пользуется гадающий. Если такой ручки нет, то подойдет новый стержень, который обязательно предварительно расписывают, чтобы чернила впитали энергетику человека. Гадать нужно, соблюдая простые правила: