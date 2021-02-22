Веселое гадание по кляксам: как узнать будущее с помощью чернил

Погадать можно не только на свечном воске, но и на обыкновенных чернилах. С их помощью можно узнать свое будущее и глубже понять свои чувства и эмоции. Такое гадание поможет приоткрыть завесу тайны и указать путь к счастливой жизни.
Гадание по чернилам помогает раскрыть тайны подсознания, если внимательно отнестись к тому, что показывают случайные картинки. Даже в современном мире можно запросто узнать о том, что произойдет в ближайшее время, если прислушаться к интуиции, используя обыкновенную ручку.
Правила проведения гадания
Провести гадание можно в любое время, но лучше всего — после заката. Для того, чтобы узнать будущее, понадобятся емкость с водой и чернила из ручки, которой пользуется гадающий. Если такой ручки нет, то подойдет новый стержень, который обязательно предварительно расписывают, чтобы чернила впитали энергетику человека. Гадать нужно, соблюдая простые правила:
- настроиться на получение ответов;
- никому не говорить о проведении гадания;
- перед гаданием помедитировать на пламя свечи, чтобы очистить мысли.
Гадание проводят в полной тишине, капая чернила со словами:
«Чернила правду покажут, все мне расскажут. Вода будущее покажет, все без утайки мне расскажет».
При толковании узоров нужно подключить интуицию, чтобы лучше понять узоры.
Толкование изображений
Осьминог: множество путей развития. Нельзя торопиться с выбором направления и рассказывать о своих планах, чтобы не стать мишенью для завистников.
Квадрат: препятствий на пути к цели нет, но для достижения поставленной задачи нужна помощь близкого человека, которому можно доверять.
Круг: судьба тесно связана с незнакомцем, встреча с которым произойдет в ближайшее время.
Треугольник: нужно доверять интуиции, чтобы найти путь к счастливой жизни и не попасть в западню.
Звезда: среди знакомых есть недоброжелатель, который может повлиять на жизнь не лучшим образом. Нужно соблюдать осторожность.
Дерево: связь с семьей важна для защиты от неприятностей. В случае, если есть разногласия, их важно разрешить мирным путем.
Воздушный шар: приятные известия, долгожданное вознаграждение за труды.
Фигура человека: в скором времени произойдет важная встреча, которая может завершиться романтическим свиданием или стать началом крепкой дружбы.
Кольцо: чувства по отношению к избраннику взаимны.
Сердце: впереди ждут романтические отношения.
Конь: работа будет завершена в срок и достойно вознаграждена.
Собака: на помощь придет близкий друг. Его совет поможет найти выход из трудностей.
Птица: в скором времени придет неожиданное известие.
Цветы: романтические отношения не закончатся ничем серьезным.
Брызги: существует риск быть обманутым.
Дом: семейная жизнь наладится, если научиться понимать близких людей и забыть об эгоизме.
Буквы: есть риск оказаться обманутыми. Финансовую активность лучше приостановить.
Крест: обман со стороны знакомого человека.
Цифры: четные цифры — к удаче и везению в задуманном деле. Нечетные — к провалу или временным трудностям.
Машина: скоро предстоит путешествие, которое изменит жизнь.
Чашка: гадающий заблуждается в своих умозаключениях. Ситуация разрешится неожиданным образом, но благополучно.
Самолет: ложные надежды, неосуществимые мечты и не достижимые в данное время цели.
Гадание по кляксам поможет узнать будущее, если верить и настроиться на получение важной информации. Каждый узор может быть истолкован иначе, в зависимости от жизненной ситуации и интуитивных предчувствий.