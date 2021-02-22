Веселое гадание по кляксам: как узнать будущее с помощью чернил

Погадать можно не только на свечном воске, но и на обыкновенных чернилах. С их помощью можно узнать свое будущее и глубже понять свои чувства и эмоции. Такое гадание поможет приоткрыть завесу тайны и указать путь к счастливой жизни.

Гадание по чернилам помогает раскрыть тайны подсознания, если внимательно отнестись к тому, что показывают случайные картинки. Даже в современном мире можно запросто узнать о том, что произойдет в ближайшее время, если прислушаться к интуиции, используя обыкновенную ручку.

Правила проведения гадания

Провести гадание можно в любое время, но лучше всего — после заката. Для того, чтобы узнать будущее, понадобятся емкость с водой и чернила из ручки, которой пользуется гадающий. Если такой ручки нет, то подойдет новый стержень, который обязательно предварительно расписывают, чтобы чернила впитали энергетику человека. Гадать нужно, соблюдая простые правила:

  • настроиться на получение ответов;
  • никому не говорить о проведении гадания;
  • перед гаданием помедитировать на пламя свечи, чтобы очистить мысли.

Гадание проводят в полной тишине, капая чернила со словами:

«Чернила правду покажут, все мне расскажут. Вода будущее покажет, все без утайки мне расскажет».

При толковании узоров нужно подключить интуицию, чтобы лучше понять узоры.

Толкование изображений

Осьминог: множество путей развития. Нельзя торопиться с выбором направления и рассказывать о своих планах, чтобы не стать мишенью для завистников.

Квадрат: препятствий на пути к цели нет, но для достижения поставленной задачи нужна помощь близкого человека, которому можно доверять.

Круг: судьба тесно связана с незнакомцем, встреча с которым произойдет в ближайшее время.

Треугольник: нужно доверять интуиции, чтобы найти путь к счастливой жизни и не попасть в западню.

Звезда: среди знакомых есть недоброжелатель, который может повлиять на жизнь не лучшим образом. Нужно соблюдать осторожность.

Дерево: связь с семьей важна для защиты от неприятностей. В случае, если есть разногласия, их важно разрешить мирным путем.

Воздушный шар: приятные известия, долгожданное вознаграждение за труды.

Фигура человека: в скором времени произойдет важная встреча, которая может завершиться романтическим свиданием или стать началом крепкой дружбы.

Кольцо: чувства по отношению к избраннику взаимны.

Сердце: впереди ждут романтические отношения.

Конь: работа будет завершена в срок и достойно вознаграждена.

Собака: на помощь придет близкий друг. Его совет поможет найти выход из трудностей.

Птица: в скором времени придет неожиданное известие.

Цветы: романтические отношения не закончатся ничем серьезным.

Брызги: существует риск быть обманутым.

Дом: семейная жизнь наладится, если научиться понимать близких людей и забыть об эгоизме.

Буквы: есть риск оказаться обманутыми. Финансовую активность лучше приостановить.

Крест: обман со стороны знакомого человека.

Цифры: четные цифры — к удаче и везению в задуманном деле. Нечетные — к провалу или временным трудностям.

Машина: скоро предстоит путешествие, которое изменит жизнь.

Чашка: гадающий заблуждается в своих умозаключениях. Ситуация разрешится неожиданным образом, но благополучно.

Самолет: ложные надежды, неосуществимые мечты и не достижимые в данное время цели.

Гадание по кляксам поможет узнать будущее, если верить и настроиться на получение важной информации. Каждый узор может быть истолкован иначе, в зависимости от жизненной ситуации и интуитивных предчувствий.

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