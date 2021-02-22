Что-то странное происходит с магнитосферой Земли, на Солнце и в околосолнечном пространстве

Начнем с геомагнитной обстановки — геомагнитный шторм на Земле продолжается вторые сутки без каки-то видимых причин со стороны нашего светила. Просто солнечный ветер, а не мощная вспышка свободно проникает сквозь ослабленную магнитосферу, что вызывает магнитные бури и очень мощные вспышки полярного сияния.

Вспышек в классическом понимании этого термина применимо к активности Солнца там как не было, так и нет, но 20 февраля темная нить магнетизма в активной зоне разорвалась и огромная масса солнечного вещества устремилась в космос.

Извержение раскололо атмосферу солнца, создав широкий огненный каньон. Пока неясно ударит ли это облако плазмы Землю в ближайшие дни или пролетит мимо нашей планеты.