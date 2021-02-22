Что-то странное происходит с магнитосферой Земли, на Солнце и в околосолнечном пространстве

Начнем с геомагнитной обстановки — геомагнитный шторм на Земле продолжается вторые сутки без каки-то видимых причин со стороны нашего светила. Просто солнечный ветер, а не мощная вспышка свободно проникает сквозь ослабленную магнитосферу, что вызывает магнитные бури и очень мощные вспышки полярного сияния.
Вспышек в классическом понимании этого термина применимо к активности Солнца там как не было, так и нет, но 20 февраля темная нить магнетизма в активной зоне разорвалась и огромная масса солнечного вещества устремилась в космос.
Извержение раскололо атмосферу солнца, создав широкий огненный каньон. Пока неясно ударит ли это облако плазмы Землю в ближайшие дни или пролетит мимо нашей планеты.
Если все-же ударит, то это как минимум вызовет очень сильный геомагнитный шторм с учетом того, что обычный солнечный ветер вызывает геомагнитный шторм средних значений, попадание в такое облако плазмы должно будет вызывать еще более сильный геомагнитный шторм.
Теперь на очереди у нас нечто странное в околосолнечном пространстве. С точки зрения спутников слежения за солнечной активностью все космические объекты движутся слева-направо. Даже планеты расположенные наиболее близко к Солнцу, на снимках со спутника выглядят, как небольшая светящаяся точка.
Но к полудню 20 февраля с правой стороны начал появляться невероятно большой космический объект. Причем он движется справа-налево. Более того, этот объект выбрасывает огромный энергетический «хвост» направленный не от Солнца, а наоборот к Солнцу.
С середины дня 20 февраля этот космический объект очень медленно выползает справа в обозреваемую спутником зону околосолнечного пространства. Пока очень медленно продолжает появляться мощное свечение, которое можно сравнить с корональными выбросами на Солнце, с той лишь разницей, что у данного объекта свечение локализовано узким участком, похожим на кометный хвост.
Что это за космический объект?
Почему его размеры настолько огромны?
Что это за «кометный хвост» гигантского размера?
Почему выброс вещества с данного объекта направлен не от Солнца, а наоборот к нему?
Пока на эти вопросы у меня ответов нет. остается лишь ждать, когда это космическое тело появится в объективе спутников слежения за околосолнечным пространством — полностью.