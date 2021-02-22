Почему сентинельцы никого не пускают на свой остров?

В Индийском океане, в Бенгальском заливе, есть группа островов под названием Андаманский архипелаг. Ни много ни мало 204 острова! Прежде чем продолжить рассказ, давайте по ним немного попутешествуем.

Люди здесь живут не бедно, не богато – обычно:

Хотя, в общем-то, скорее бедновато, конечно:

Торгуют безделушками:

Стирают и сушат бельё:

Копошатся в грязи:

Ходят на пляж по выходным:

И туризм здесь есть: бла-бла-бла-бунгало-резорт!

И памятник Махатме Ганди. Ведь Адаманские острова – это Индия.

На протяжении целого века, с 1858 по 1952 год, британские колониальные власти высылали сюда с материковой Индии заключённых, так что, можно сказать, это «маленькая индийская Австралия».

Раньше, «до англичан», на Адаманских островах жили совсем другие люди, к индийцам отношения не имеющие. Учёные называют эту группу народностей «негритосы». Вот так они выглядят:

Сегодня негритосов на Адаманских островах осталось всего человек пятьсот. (Для сравнения: общая численность жителей архипелага – 245 тысяч.) Куда делись? Вымерли.

Во-первых, от «материковых» болезней, от которых у жителей островов не сформирован иммунитет. Во-вторых, от безделия, от бессмысленности существования и как следствие – от пьянства, наркомании и депрессии.

Эти люди потеряли возможность вести привычный образ жизни, а в новом, непривычном, большинство из них никакого удовольствия не находили. Ну вот представьте, что вас отправили в лес, велели жить охотой и рыбной ловлей, а пользоваться интернетом, телевидением, горячей водой запретили. Понравится это вам? Вот так и тут – только наоборот. Так и вымирали негритосы «адаманской группы» – от тоски.

Но на отшибе от остальных островов Адаманской группы есть небольшой, всего около десяти км в диаметре, островок под названием Северный Сентинел. Вот он карте:

А вот снимок из космоса:

Окружённый рифовым кольцом, он был неприступен для больших судов, и европейцы им особо не интересовались. А когда заинтересовались, случилось неожиданное. Оказалось, что сентинельцы, мягко говоря, не рады гостям! Гостей они встречали копьями и луками, напоминающими английский «лонг-боу» и очень метко поражающими цель на расстоянии до ста метров.

Конечно, англичанам было к этому не привыкать, и, если бы остров представлял для них хоть какую-нибудь ценность, они бы просто уничтожили сентинельцев – куда лукам до ружей! Но на воинственных островитян до поры до времени махнули рукой.

В 1880 году англичанин Морис Портман предпринял попытку заняться и непокорными сентинельцами. Его солдаты ловили их, как диких зверей, и отправляли в Порт-Блэр «для исследования». Но через несколько дней все пойманные (двое взрослых и четверо детей) заболели, двое взрослых умерли. Оставшихся больных детей Портман приказал доставить обратно на остров и бросить на берегу. Гуманный дядечка.

Морис Видал Портман (1860–1935) среди аборигенов Адаманских островов

Как нетрудно догадаться, отношение сентинельцев к чужакам после этого случая не улучшилось. Они до сих пор решительно пресекают любые попытки высадиться на остров и вступить с ними в контакт. Наблюдать их жизнь можно только с моря и с воздуха (причём пролетающие над ними самолёты сентинельцы обстреливают).

Экспедицию предпринятую было в 1974 году журналом «National Geographic» пришлось прервать после того, как кинооператор экспедиции был ранен стрелой, а двое проводников-индусов убиты.

В 2006 году сентинельцы убили двух рыбаков, осуществлявших лов недалеко от острова, и обстреляли вертолёт, посланный забрать тела. Забрать тела так и не удалось.

Осенью 2018 года сентинельцами был убит американский миссионер Джон Чжао, нелегально проникший с помощью рыбаков на остров, чтобы обращать его жителей в христианство.

Вот то немногое, что о них известно. Рост – 150-160 см. Пользуются огнём. (Хотя умеют ли его добывать, непонятно: удалось рассмотреть, что сентинельцы хранят тлеющие уголья в специальной глиняной посуде). Умеют строить каноэ и плести корзины. Живут в крытых листьями временных хижинах. Добывают пропитание собирательством моллюсков и дикорастущих растений, рыбной ловлей, охотой.

В конце 1980-х годов неподалёку от острова потерпели крушение два судна. Сентинельцы завладели многими металлическими предметами с этих судов, причём обнаружили навыки заточки.

Во время трагически закончившейся экспедиции исследователи оставляли на берегу разные подарки для сентинельцев. Кокосы они съели, живую свинью – убили и похоронили (по крайней мере, хоть какое-то уважение), они просто не знали, что это за существо, и поступили со свиньёй так же, как поступали со всеми чужаками. Куклу – просто похоронили (очевидно же, что кукла уже мертва, а для чего нужна – неочевидно). К предметам утвари отнеслись дифференцированно: красные пластиковые вёдра вызвали у них неподдельный восторг, а точно такие же зелёные были отвергнуты.

Сколько всего живёт на острове сентинельцев, установить не представляется возможным. По разным оценкам, это может быть от 15 до 400 человек. Без сомнения, это самый закрытый и неизученный народ (род? семья? племя?) из известных человечеству на сегодня.

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