Почему мы просыпаемся по ночам и как помочь себе снова заснуть

Пока мы спим, наш мозг занимается восстановлением организма. Он словно перезагружает все системы и органы, чтобы накопить энергию для следующего дня. И если мы постоянно просыпаемся среди ночи, это не идет на пользу нашему здоровью. В китайской медицине принято считать, что время ночных пробуждений указывает, какие именно органы в данный момент находятся в дисбалансе и какая эмоция мешает спать без перерывов.
Что делать с этим знанием? Конечно же, разобраться, какие именно орган и эмоция заявляют о себе, а также освоить упражнения, которые помогут заснуть.
РАЗОЧАРОВАНИЕ И ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ
В китайской медицине считается, что полезнее всего засыпать до полуночи. Если вы неожиданно просыпаетесь между 23.00 и 01.00, такие пробуждения говорят о проблемах с желчным пузырем, а также о разочаровании, которое, возможно, вы скрываете даже от себя.
Как снова заснуть? Не включая свет, сядьте в кровати и сделайте себе массаж. Желчный пузырь находится в правом подреберье. Эта область — часть так называемого «опоясывающего канала», который описан в практиках акупунктуры. Он, исходя из названия, опоясывает наше тело под нижними ребрами.
Чтобы направить туда энергию, положите ладони на область солнечного сплетения, переключите внимание на них и прогладьте от центра вправо и влево пространство вдоль «опоясывающего канала». Делайте массаж медленно, следуя вниманием за руками. Это поможет расслабить область желчного пузыря, нормализует дыхание, и уже через несколько минут вы почувствуете, что засыпаете.
ГНЕВ И ПЕЧЕНЬ
Если мы просыпаемся в период с 01.00 до 03.00, можно с определенной долей уверенности говорить о том, что у нас проблемы с печенью, а также что мы склонны испытывать гнев. Возможно, нас будят именно злые мысли и воспоминания, которые превращаются в сновидения, наполненные яростью.
Ощущая гнев, уснуть невозможно и уговаривать себя сделать это абсолютно бессмысленно. Поэтому я рекомендую встать и пройтись — хотя бы по коридору. Если есть возможность, при ходьбе используйте внутреннюю части стопы — именно там заканчивается канал, который связан с «малым Инь» (энергией, связанной со здоровьем печени и эмоцией гнева).
Через 5-10 минут «прогулки» возвращайтесь в постель — и заснуть будет намного проще. Если не помогло — вставайте снова и продолжайте делать упражнение. Редко кому удается продержаться без сна больше 2-3 повторений.
ГРУСТЬ И ЛЕГКИЕ
Грусть связана в китайской медицине со здоровьем легких. Если вы обращали внимание на хронически печальных людей, они, как правило, сутулятся — так, что верхушки легких практически «не дышат». В современной медицине это не рассматривается как болезнь, да и сам человек не ощущает, что у него есть проблемы с дыханием. Однако дисбаланс, накапливаясь годами, рано или поздно приводит к заболеваниям дыхательной системы.
Люди с таким комплексом проблем (легкие + грусть) просыпаются, как правило, в период с 3 до 5 утра.
Что сделать, чтобы помочь себе уснуть? Нормализовать дыхание. Сядьте в кровати, на вдохе поднимите прямые руки вверх, на выдохе опустите. Повторите несколько раз. И сон быстро вернется.
ПРОБУЖДЕНИЕ ПОСЛЕ 5 УТРА
Что делать, если вы просыпаетесь в промежуток с 5 до 7 утра? По сути, это хорошо: если вы просыпаетесь отдохнувшим, то это идеальное время для подъема. Однако, если хочется доспать, ваша задача — «опустить» поднявшуюся энергию: в состоянии покоя наш запас жизненных сил, как считают китайские врачи, должен храниться внизу живота. Сделайте себе массаж живота — круговыми движениями, по часовой стрелке. Это вернет «проснувшуюся» энергию вниз, и вы снова ощутите сонливость.