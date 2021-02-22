Почему мы просыпаемся по ночам и как помочь себе снова заснуть

Пока мы спим, наш мозг занимается восстановлением организма. Он словно перезагружает все системы и органы, чтобы накопить энергию для следующего дня. И если мы постоянно просыпаемся среди ночи, это не идет на пользу нашему здоровью. В китайской медицине принято считать, что время ночных пробуждений указывает, какие именно органы в данный момент находятся в дисбалансе и какая эмоция мешает спать без перерывов.

Что делать с этим знанием? Конечно же, разобраться, какие именно орган и эмоция заявляют о себе, а также освоить упражнения, которые помогут заснуть.

РАЗОЧАРОВАНИЕ И ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ

В китайской медицине считается, что полезнее всего засыпать до полуночи. Если вы неожиданно просыпаетесь между 23.00 и 01.00, такие пробуждения говорят о проблемах с желчным пузырем, а также о разочаровании, которое, возможно, вы скрываете даже от себя.