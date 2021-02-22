Существовала ли Земля Санникова и куда делся остров в Северном Ледовитом океане

Советское время оставило множество фильмов, снятых по научно-фантастическим романам, среди них – «В поисках капитана Гранта», «Человек-амфибия», «Капитан Немо», «Солярис», «Гиперболоид инженера Гарина». Не последнее место в этом списке занимает фильм «Земля Санникова», снятый по мотивам одноименной книги, которую в 1924 году написал ученый Владимир Афанасьевич Обручев. О существовании некоего обитаемого острова с теплым климатом в Северном Ледовитом океане Обручев услышал во время геолого-географической экспедиции в Якутии. Более чем за век до этого, в 1810 году купец-зверопромышленник Яков Санников, ранее открывший два острова в Новосибирском архипелаге, сообщил, что видел очертания таинственной земли. В 1824 году барон Фердинанд Петрович Врангель записал предание об онкилонах – народе, обитавшем сначала на материке, а затем переселившемся под натиском чукчей на острова…

Так существовала ли Земля Санникова и мог ли на отдельном острове в Северном Ледовитом океане сформироваться уникальный климат, в котором могла бы развиваться бурная жизнь? Об этом «МИР 24» поговорил с исследователем вопроса о Земле Санникова – профессором МФТИ, доктором географических наук Валерием Глушковым.

– Валерий Васильевич, как вы считаете, существовала ли на самом деле Земля Санникова, и что это было?

– Как я считаю, существовало несколько Земель Санникова. Во-первых, земли, которые видели промысловик и охотник Яков Санников и исследователь Новосибирских островов Матвей Геденштром в 1810-1811 годах. Они были похожи на характерную для островов в океане синеву и, как оказалось позже, действительно были островами. Это были острова, которые в 1881 году открыл капитан военно-морских сил США Джордж Вашингтон Де-Лонг – Жанетты, Бенетта и Генриетты – и острова, которые открыла российская гидрографическая экспедиция в 1913-1914 годах – Жохова и Вилькицкого. Все они находятся к северо-востоку от острова Котельного – самого крупного в архипелаге Новосибирских островов. Во-вторых, это так называемые стамухи – громадные образования изо льда типа айсберга, который опускается на дно океана и представляет собой что-то наподобие острова с темными от наносной пыли горами и долинами. Затем они тают и разрушаются бесследно. Одну из таких стамух в подзорную трубу к северу от острова Котельный видел барон Эдуард Васильевич Толль в 1886 году и назвал ее Землей Санникова.

И, в-третьих, один из островов, который видел только сам Яков Санников. Этот остров, по утверждению очевидца, находился в 70 верстах к северо-западу от Котельного. Он был даже нанесен на карту после окончания экспедиции Геденштрома под названием «Земля, виденная Санниковым». В 1821 году эту землю пыталась отыскать экспедиция капитана Петра Федоровича Анжу. Ее участники двинулись в направлении на северо-запад, прошли по льду 70 верст, однако в предполагаемом месте ничего не обнаружили. Именно эта бесследно исчезнувшая земля меня и заинтересовала более, чем другие.

Фото из открытых источников

– Почему эта самая «Земля, виденная Санниковым» настолько заинтересовала вас?

– Когда-то в детстве я прочитал увлекательную научно-фантастическую повесть «Земля Санникова» академика Владимира Афанасьевича Обручева – геолога, географа и путешественника, а потом уже в зрелые годы перечитал ее вновь. В этой книге автором обоснованно утверждается, что Земля Санникова реально существовала и представляла собой спящий вулкан в Северном Ледовитом океане. Пары, подземные горячие воды, процессы, связанные с вулканической активностью, подогревая этот остров, создавали мягкий климат, отличный от арктического, а также благоприятные условия для жизни людей, животных и растительности. Но откуда там могли появиться упоминаемые в книге люди? Вполне возможно, что это были онкилоны – предки современных эвенков. По легенде северных народов, ставшей известной Обручеву, после очередной кровавой распри с воинственными чукчами одна часть онкилонов на байдарах по воде ушла от мест постоянного проживания куда-то на северо-запад, другая, как считают ученые-этнографы, нашла прибежище на Аляске. Те онкилоны, что ушли на северо-запад, по мнению Обручева, вышли на неизвестный вулканический остров с теплым климатом и жили там до того, как случилось извержение вулкана и последующее землетрясение, описанные в книге. Кстати, это довольно наглядно показано и в популярном фильме «Земля Санникова», который, правда, ничего общего не имеет с литературным первоисточником, но некоторые идеи режиссером были все же использованы.

Итак, академик Обручев, опираясь на свидетельство барона Толля, в своей повести предположил, что Земля Санникова существовала к северу от острова Котельный и представляла собой верхнюю поверхность или кратер спящего вулкана. Однако, как выяснилось в 1982 году во время гидрографической экспедиции к предполагаемому месту нахождения упомянутой земли, это была стамуха, которая давно растаяла и о ее прежнем местонахождении свидетельствовали лишь малая глубина и характерные пробы грунта. Следовательно, все, что описано в книге Обручева, могло относиться к «Земле, виденной Санниковым», расположенной к северо-западу от острова Котельный. Именно она могла базироваться на вулкане.

Фото из открытых источников

Для того чтобы проверить это предположение, я, уже будучи заместителем директора по научной работе в Институте истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, связался с профессионалами-геологами и попросил их раздобыть мне карту и справочные материалы по вулканической активности в районе Новосибирских островов. Как выяснилось в ходе моих плановых исследований, подводный хребет Гаккеля, который пролегает со стороны Северного полюса на юго-восток, вулканически активен. Последние крупные извержения донных вулканов были зафиксированы в

80-х годах прошлого столетия. Однако и в настоящее время эти вулканы время от времени просыпаются и обозначают себя на поверхности океана в виде пара и дыма, что отчетливо просматривается на космических снимках. Результаты моей работы были рассмотрены на заседании Ученого совета института и опубликованы в статье «Последнее убежище

онкилонов» в академическом журнале «Природа» №4, 2008 г. В ней впервые была «озвучена» гипотеза о реальном существовании Земли Санникова к северо-западу от острова Котельный и ее вполне объяснимом исчезновении в морской пучине.

– Почему, в таком случае, капитан Анжу не нашел эту землю или ее признаки в ходе своей экспедиции?

– Вот здесь уместно будет отметить, что в 70 верстах от острова Котельный он ее никогда бы и не нашел. Дело в том, что в Северном Ледовитом океане расстояние, измеренное «на глаз», на самом деле примерно в три раза больше. Этот вывод сделал океанограф Сергей Кессель – участник ранее упомянутой гидрографической экспедиции 1982 года, опираясь на свой арктический опыт. Поэтому капитану Анжу нужно было искать «Землю, виденную Санниковым» не в 70 верстах от Котельного, а примерно в 210-220 верстах.

Академик Обручев, проживший долгую жизнь и убежденный в существовании Земли Санникова, в начале 1940-х годов обращался к летчикам полярной авиации, чтобы они с высоты попытались найти Землю Санникова, расположенную где-то к северу от Новосибирских островов. К сожалению, в то время он не имел той доказательной базы о существовании таинственной земли, которую сейчас имею я. Летчики этой земли не нашли. Между тем, легендарный штурман полярной авиации Валентин Иванович Аккуратов писал в своих мемуарах, что да, видели неизвестные полярные острова и неоднократно, засекали их координаты, наносили на карты. Однако при повторном полете к ним их не находили. Скорее всего, считает он, это были просто большие по площади плавучие льды, которые под воздействием внешних условий стали не бело-голубыми и зелеными, а почти черными и похожими на базальтовые или гранитные горы.

Некоторые исследователи неизвестных островов в Мировом океане утверждают, что Землей Санникова могли быть известные мореплавателям и путешественникам миражи – этакое переплетение рефракции света и обостренных чувств утомленного человека, которому может привидеться в море суша в виде гор и леса, а в пустыне – водная гладь. Такие миражи видел и лейтенант Александр Колчак – будущий адмирал, участник экспедиции барона Толля в 1900-1902 гг. в качестве гидролога и магнитолога. После возвращения в Санкт-Петербург он вызвался найти пропавших барона Толля и его трех спутников, отправившихся на поиски Земли Санникова. Когда Колчак и его экспедиция добрались через льды до острова Беннета, то там нашли только стоянку, геологическую коллекцию и научный отчет барона Толля. Людей и Земли Санникова они так и не нашли. Колчак считал, что Земля Санникова – это мираж или стамуха, которая за четверть века растаяла и исчезла точно так, как острова, расположенные недалеко от Новосибирского архипелага: Семеновский и Васильевский. Были и исчезли.

Кстати, от таяния льдов острова не только исчезают, но и появляются. Вы знаете историю открытия острова Яя? Его в 2013 году к юго-западу от Новосибирских островов обнаружили российские военные вертолетчики, которые перегоняли вертолет с Дальнего Востока на остров Котельный. В полете все пятеро членов экипажа неожиданно увидели небольшой островок, не обозначенный на карте. Когда стали выяснять, кто же его первый увидел, то все как один закричали «Я, я!». Ну, коли так случилось, то этот клочок земли они назвали Яя. Он появился, скорее всего, вследствие потепления климата – лед растаял и каменное основание обнажилось. Я предполагаю, что и в дальнейшем подобные острова, скрытые льдом и снегом, будут появляться и исчезать.

– Когда же исчезла «Земля, виденная Санниковым»?

– Капитан Анжу прибыл к Новосибирским островам в 1821 году, спустя 10-11 лет после того, как эту землю увидел Санников и другие промысловики, которые добывали бивни мамонта на Новосибирских островах и продавали их купцам. К этому времени землю и в 220 верстах к северо-западу от Котельного Анжу мог не увидеть даже в мощную оптическую трубу, поскольку именно в эти 10-11 лет могло произойти извержение спящего вулкана и исчезновение Земли Санникова. Правда, на это предположение мои оппоненты сказали следующее: мы не можем разделять позицию профессора Валерия Глушкова в том, что извержение вулкана было, потому что это событие передалось бы легендами аборигенов или было бы зафиксировано только нарождавшимися сейсмическими пунктами. Но я думаю, что при столь редкой заселенности Русского Севера в то время, даже если бы что-то и случилось, всерьез бы это не было воспринято. Ну, живет эвенк или чукча на побережье, что-то где-то грохнуло, произошло непонятное и необъяснимое – духи, однако!

– Все-таки возможно, что на Земле Санникова жили люди?

– Я думаю, что возможно. Почему? В свое время я работал в Государственном военно-историческом архиве, где хранятся и карты «Земли Санникова», о которых я говорил. Я их тщательно изучал и пришел к выводу, что на острове Котельном когда-то жили люди. Об этом свидетельствуют помеченные на карте останки нескольких жилищ людей, напоминающие жилища онкилонов на побережье Северного Ледовитого океана в Восточной Сибири. Было такое ощущение, что они некоторое время пожили на Котельном, но поскольку там очень суровые климатические условия, двинулись куда-то дальше. И все, исчезли, и никаких следов. Куда же ушли онкилоны? По моему предположению – на северо-запад, к упомянутой «Земле, виденной Санниковым».

– Какой климат мог быть на таком острове?

– Как я уже говорил, климат на том вулканическом острове был совершенно отличный от арктического. Представьте себе ледяное поле. Мы зажигаем костер, и создается некая автономная климатическая обстановка, отличная от окружающей. Поскольку вулкан был, скажем так, спящим или дремлющим, то он, как чайник или грелка, подогревал это место. И конечно, если оно естественным образом подогревается, то там могли обитать и человек, и земноводные – совсем не в такой экстремальной климатической обстановке, которая имеет место в Арктике. Перечитывая недавно «Землю Санникова» в третий раз, я обратил внимание на чисто научные описания климата и животного мира на этом острове. Обручев же был не кабинетным ученым – практический исследователь Сибири. Читая, я обратил внимание на описание геологических пород: базальт, кремний, мрамор и т.д. Если отчленить всю фантазию книги – действительно, он как ученый хорошо представлял, каким мог быть остров в Арктике, на котором могли обитать в нормальных условиях люди, животные, птицы, рыбы и прочие. Температура на нем должна была быть примерно такой, как в средних широтах. Но там была и полярная ночь, и полярный день, как это и должно быть в районе порядка 80 градусов северной широты.

Фото из открытых источников

– Почему землю назвали именно в честь Якова Санникова?

– Сам Яков Санников, по тем сведениям, которые дошли до нас, например, от Матвея Геденштрома, был потомком казаков, пришлых в Восточную Сибирь, и местных жителей – возможно, якутов. Охотиться он начал с раннего детства. Но что меня поразило? Рукой Санникова подписанная карта. Великолепный каллиграфический почерк, сейчас так, пожалуй, никто и не пишет. Очень красиво! Это говорит о том, что писал не просто промысловик, охотник, добытчик мамонтовой кости – такое впечатление, что писал человек, имеющий неплохое образование. Заметим, что до того, как пришел Матвей Геденштром с первой экспедицией по изучению Новосибирских островов, Санников уже открыл острова Столбовой и Фаддеевский. В настоящее время на географических картах можно найти пролив Санникова, банку (мелководие) Санникова, ручей Санникова и др. То есть это был очень авторитетный человек, если к нему за советом неоднократно обращались Геденштром и его спутники: геодезист, землемер и топограф. К тому же, первым, кто увидел таинственную землю, был Яков Санников, именем которого была названа эта земля.

Источник