Илон Маск и его чудачества

Властям Египта с серьезным лицом пришлось объяснять, что пирамиды, настоящая гордость страны, были построены вовсе не инопланетянами. Таким образом министр Рания аль-Машат отреагировала на неоднозначный твит изобретателя и бизнесмена Илона Маска, который рассказал подписчикам в Twitter о внеземных архитекторах.

«Очевидно, что пирамиды построили инопланетяне», — заявил миллиардер, после чего получил множество отзывов. Что интересно, многие сочли твит слишком расистским — как можно поверить в пришельцев, принижая заслуги африканцев.

В последнее время предприниматель регулярно позволяет себе весьма странные и эксцентричные поступки, что не помешало ему впервые попасть в пятерку богатейших людей планеты. РЕН ТВ вспоминает случаи, когда Маск привлекал к себе внимание необычными выходками.

Эльфийский самолет-разведчик. Маск становится отцом

В начале мая 2020 года Маск и его возлюбленная певица Граймс стали родителями. При этом сыну дали весьма странное, почти непроизносимое имя — его можно прочитать как «Икс Эш Эй Твелв Маск» или «Икс Эш Архангел Маск».

Граймс уже заявила, что X обозначает неизвестную переменную, А-12 — самолет-разведчик. Также в имени присутствует эльфийское обозначение аббревиатуры AI — искусственного интеллекта.

Однако в Калифорнии, где родился ребенок, допустимы лишь имена, состоящие из букв английского алфавита. В результате именитым родителям пришлось заменить в имени своего сына арабские цифры римскими.

Впрочем, пара едва ли каждый раз называет малыша полным именем. Граймс уже поведала, что новорожденному дали прозвище «маленький Икс». Илон Маск и его избранница позволят своему ребенку самостоятельно выбрать половую принадлежность. Также певица заверяла, что отправит малыша жить в лес.

Наш кандидат. Маск поддержал Канье Уэста

Изобретатель не мог обойти стороной грядущие выборы президента США, которые пройдут в конце 2020 года. Однако вместо поддержки Дональда Трампа или его главного соперника Джо Байдена бизнесмен сделал ставку на неочевидного кандидата.

Когда рэпер Канье Уэст заявил о готовности посостязаться с политиками-тяжеловесами, Маск немедленно встал на его сторону, оказав поддержку в Twitter.

Исполнитель не может похвастаться внятной политической программой, да и штатов, в которых он может отобрать голоса у оппонентов, почти не осталось.

Тем не менее, Уэст предложил коллеге по жанру Jay-Z занять кресло вице-президента, если Канье все-таки удастся прорваться в Овальный кабинет.

Великий и могучий. Маск осваивает русский язык

Пристрастие основателя SpaceX к иностранным языкам нетрудно оценить прямо в Twitter, где он раз за разом переходит на русский, даже если не наблюдается повода.

В мае Маск нелицеприятно высказался в отношении Роберта Райха, бывшего министра труда, который работал в администрациях президентов Джеральда Форда, Джимми Картера и Билла Клинтона.

«Илон Маск угрожает лишить людей работы, если ему не позволят рисковать их здоровьем. Капитализм в худшем проявлении», — написал в Twitter Райх. «Идиот», — кратко отозвался Маск, перейдя на русский язык.

Нетрудно вспомнить и другие случаи — в сентябре 2019 года он уже успел прокомментировать появление в Краснодаре билборда-мема.

Миссия выполнима: Маск запускает Тома Круза в космос

Предприниматель вписался еще в один необычный проект. Компания SpaceX поможет Тому Крузу переплюнуть все существующие стандарты и правила съемок фильмов, организовав процесс прямо в космосе.



Круз остается главной экшн-звездой Голливуда, хотя через пару лет актер разменяет уже седьмой десяток. Это не мешает ему ввязываться даже в настолько нестандартные проекты.

По слухам, Universal Pictures собирается выделить на блокбастер около $200 миллионов — и это далеко не предел. Кроме того, в новой ленте заинтересованы представители NASA.

Дороги не нужны. Маск устраивает космические гонки

Не менее громкой стала история из начала 2018 года, когда Маск решил провернуть хитрый трюк и отправить в космическую одиссею Tesla Roadster с манекеном Starman.

В прошлом году автомобиль сумел закончить первый оборот вокруг солнца — на это пришлось потратить 557 дней. На момент старта в машине играла песня Дэвида Боуи Life on Mars — если бы пассажир мог насладиться музыкой, а аккумулятора бы хватило надолго, этот трек прозвучал бы сотни тысяч раз.

По данным портала Where is Roadster, машина уже пролетела достаточное расстояние — с таким же успехом она могла 53 раза прокатиться по всем дорогам Земли.

По расчетам орбиты, машина будет вращаться вокруг Солнца, пока не войдет в атмосферу Земли или Венеры. Шансы на возвращение на Землю оценивают в 6%.

Какая разница. Маск путает Луну и Марс

В 2019 году Маск опубликовал в Twitter картинку с надписью «Оккупируй Марс». Однако на иллюстрации изображен не Марс, а Луна. На эту ошибку, возможно, намеренную, обратили внимание пользователи. Один из них успел даже язвительно заявить, что «перед оккупацией надо разобраться, как же все-таки выглядит Марс».

Впрочем, сам Маск отнесся к произошедшему с юмором и поставил несколько смеющихся смайликов.

Примечательно, что некоторые пользователи Сети не поверили, что глава SpaceX ошибся. Они решили, что таким образом Маск высмеивает президента США Дональда Трампа, который ранее назвал Луну частью Марса.

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