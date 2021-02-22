Ученые предрекли миру новую пандемию с летальностью до 75%

Ученые считают, что вирус Нипах, передающийся человеку от животных или через зараженную пищу, может стать причиной следующей пандемии, пишет The Sun.

Летальность от него составляет 45-75%. Вирус быстро мутирует, в результате чего становится более заразным.

«Учитывая популярность авиаперелетов и мировой торговли, вирус может распространиться по всему миру через бессимптомных носителей в течение нескольких недель, убивая десятки миллионов людей еще до того, как границы государств будут закрыты», — заявил писатель-эколог, эксперт по передающимся от животных болезням Джон Видаль.

Среди основных симптомов заражения — рвота, судороги, сильный отек мозга. При этом у некоторых заболевание протекает бессимптомно, однако в результате приводит к энцефалиту. Инкубационный период составляет 45 дней. Пока что нет достоверных данных, может ли человек являться переносчиком вируса в это время.

Известно, что Нипах передается от летучих мышей и свиней. Первые также могут заражать фрукты, которые употребляют в пищу, из-за чего вирус может перейти к людям и через них. В 1999 году из-за этого вируса были уничтожены более 1 млн свиней, чтобы предотвратить эпидемию.

Нипах включили в список ВОЗ как один из наиболее опасных вирусов для человечества. Вакцин и лекарств от него не изобрели.

Ранее глава ВОЗ предупредил человечество о новых опустошительных пандемиях.

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