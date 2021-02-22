Ученый рассказал о создании города-миллионника на Марсе

Постоянная база на Марсе может быть создана уже к концу десятилетия, а к концу века там уже может вырасти первый город-миллионник. Соответствующее заявление сделал президент «Марсианского общества» Роберт Зубрин.

Таким образом он оценил идеи бизнесмена Илона Маска о начале пилотируемых полетов на Марс к 2026 году. Зубрин считает, что первый такой полет станет возможным в 2030 году, сообщает РИА Новости.

Однако еще до этого срока Маск сможет отправить на Марс корабли Starship с грузом, что позволит начать возведение базы.