В какой день недели рождаются самые везучие люди

Бывают «хорошие» и «плохие» дни недели, поэтому мы рождаемся в некотором смысле с отметкой «удачлив» или «неудачлив». Кроме того, каждый из дней — имеет свои особенности.
Понедельник
Понедельник считается счастливым днём. Говорят, что детей, рождённых в первый день недели, ждёт долгая жизнь и успех. Что касается самого понедельника, то, хотя и считается «днём тяжёлым», на самом деле — идеален для любых начинаний в бизнесе.
Бог приступил к сотворению мира в понедельник, так что смело беритесь за любые проекты — всё выйдет!
Вторник
Второй день недели считается несчастливым, поэтому людям, рождённым во вторник, редко выпадает нечаянная удача. Им всего приходится добиваться самостоятельно, и порой — очень тяжело.
Также не советуют начинать какую-то серьёзную работу во вторник. Не зря, наверное, именно каждый второй вторник месяца компания Microsoft называет Вторником исправлений и выпускает обновления для своих программ. Системные администраторы в шутку также называют этот день Чёрный вторник.
Среда
Говорят, что дети, рождённые в среду, будут здоровыми и успешными. А ребёнок, который сделает свой первый шаг в этот день, будет богатым и счастливым.
Это хороший день для всяческих начинаний и путешествий.
Четверг
Четверг считается удачным днём. Согласно народному поверью, того, кто родился в этот день, ждёт счастливая жизнь и успех.
В древние времена именно в четверг начинали работы в поле, поэтому и сегодня существует поверье, что этот день — идеален для начала посевной и вступления в брак.
Пятница
Пятница считается одним из самых несчастливых дней. В этот день недели не рекомендуют начинать какие-то проекты и прочее. Также желательно воздержаться от путешествий в пятницу, так как высока вероятность несчастных случаев.
Суббота
Говорят, что ребёнок, родившийся в субботу, будет необычным: очень творческим, креативным, талантливым и сможет предвидеть будущее.
В некоторых странах людей, рождённых в этот день, так и называют — Суббота. Их считают защищёнными от любой порчи и злых сил. Также они обладают способностью находить сокровища, так как уже по самому факту рождения — обречены на богатство и успех.
Воскресенье
Воскресенье — это день отдыха. Бог создал мир за шесть дней, а на седьмой день решил отдохнуть и полюбоваться плодами своего труда.
Человеку, рождённому в этот день, в жизни всегда буде везти, и при этом — не придётся много работать для этого. О таких говорят: «Для него каждый день — как воскресенье».