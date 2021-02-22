В какой день недели рождаются самые везучие люди

Бывают «хорошие» и «плохие» дни недели, поэтому мы рождаемся в некотором смысле с отметкой «удачлив» или «неудачлив». Кроме того, каждый из дней — имеет свои особенности.

Понедельник

Понедельник считается счастливым днём. Говорят, что детей, рождённых в первый день недели, ждёт долгая жизнь и успех. Что касается самого понедельника, то, хотя и считается «днём тяжёлым», на самом деле — идеален для любых начинаний в бизнесе.

Бог приступил к сотворению мира в понедельник, так что смело беритесь за любые проекты — всё выйдет!