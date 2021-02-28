Билл Гейтс предупредил о новых смертельных угрозах

В скором времени человечество столкнется с новыми смертельными угрозами. Об этом рассказал миллиардер и филантроп, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, сообщает Еxpress.

По его словам, одна из угроз — это изменение климата. Ежегодно число погибших от связанных с потеплением природных катаклизмов будет увеличиваться — жертв будет намного больше, чем во время коронавирусной и других пандемий, предупредил Гейтс.

Вторая, более ужасающая опасность, по мнению миллиардера, — это биотерроризм. «Кто-то, кто захочет причинить масштабный вред всему человечеству, может создать новый смертоносный вирус», — подчеркнул основатель Microsoft. Последствия будут катастрофическими.