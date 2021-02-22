Астероид Апофис: астрономы получили снимок «бога хаоса»

Астероид Апофис — один из самых опасных космических камней во всей Солнечной системе – был запечатлен астрономами во время приближения к нашей планете.

В следующем месяце Апофис пролетит над Землей на расстояние 15 миллионов километров — расстояние, которое не повлияет на орбитальную траекторию астероида, но будет достаточно близким, чтобы его можно было увидеть в телескопы.

Астероид пролетит недостаточно близко для того, чтобы на него повлияло гравитационное притяжение Земли, но достаточно близко для редкой возможности увидеть астероид.

Последнее изображение было получено астрономами проекта Virtual Telescope.