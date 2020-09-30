Я знаю себе цену и больше не позволю относиться к себе с неуважением

Вот и всё. Больше не хочу давать второй шанс никому. Третий, потом – пятый, и так – до бесконечности.

Больше не хочу притворяться, что всё нормально, и ничего не происходит. Что меня не обидели, не задели, не унизили. Что ничего не замечаю, и можно безнаказанно проявлять неуважение.

Нет, я вовсе не злюсь на них. Не ношусь со своими обидами и не исполнена жаждой мести. Наоборот – искренне прощаю всех. Просто я прекращаю быть марионеткой в чужих руках. Раз и навсегда.

Отныне я знаю себе цену и больше никогда и никому не позволю не уважать меня. Наносить удары и оставлять раны на сердце. Заставлять сомневаться в себе и забывать, что достойна лучшего.

Теперь понимаю это особо отчётливо: я наделала кучу ошибок. Признаю это. Дело в том, что я слишком долго впускала людей в своё сердце. Они истолковывали это довольно своеобразно и по-своему: попросту пользовались моей любовью и добротой.

Я слишком долго и слишком многим позволяла нарушать свои границы (а довольно часто, чего уж скрывать, попросту не расставляла ограничительных знаков) и обесценивать меня. Слишком долго и слишком часто прощала их и позволяла поступать в том же духе. Самое удивительное, что они даже не просили прощения и тем более – не раскаивались. Они были твёрдо уверены, что всё нормально! Оно и не удивительно, ведь я мило улыбалась и делала вид, что всё нормально.

Почему, почему я так поступала? Месяцами, годами? Объяснение настолько простое, что диву даёшься: из страха. Страшно боялась потерять их – своих друзей, любимых, приятелей. Боялась, что они уйдут, и я останусь в одиночестве. В липком, противном, уничтожающем одиночестве.

Одним словом, я боялась стать нелюбимой. Панически боялась их «нелюбви».

Сама мысль о том, что останусь одна, пугала настолько, что я предпочитала ничего не менять. Страдать, плакать, и в то же время – притворяться счастливой и забавной. И отдавала им всю себя. До остатка, до последней капли. Просто для того, чтобы они у меня были. Просто для того, чтобы можно было кому-то позвонить, кто называл себя моим другом. Просто для того, чтобы рядом был хоть кто-то. Просто для того, чтобы меня понимал хоть кто-то. Подарил свою любовь, наконец, в которой я так отчаянно нуждалась.

Самое печальное, что несмотря на все усилия, даже самые несмелые мои ожидания так и не оправдывались. Думала, что стоит ещё немного подождать, потерпеть… ничего не менялось. Я не чувствовала, что меня любят. Я не получала того, в чём так нуждалась. Все мои жертвы были напрасны…

Хотя, нет, что-то в ответ я всё же получала. Боль! Снова и снова! И каждый раз её причиняли те же люди. С завидной регулярностью и завидным упорством.

Я жила в этом аду довольно долго. Потерянная, дезориентированная. С улыбкой и зияющей раной в сердце. Казалось, что так будет продолжаться вечно. Однако в один день, когда мне в который раз попытались причинить боль, я её… не почувствовала. Вместо этого я неожиданно и отчётливо осознала, во что превратилась моя жизнь. В сущий ад. В тёмный туннель без намёка даже на крохотный лучик света.

Не могла поверить, что всё это произошло со мной. Что эта грустная, раздавленная и отчаявшаяся девушка – это я. В тот момент я твёрдо решила, что с меня хватит. Что я просто обязана остановиться, если хочу спастись и идти по жизни дальше. Страх остаться одной улетучился, словно по велению волшебной палочки. Да и что могло было быть хуже того ада, в который я сама же себя загнала?!

Итак, я сделала этот выбор. Я пообещала себе, что никогда не буду частью этого кошмара.

И что же было дальше? Не буду обманывать: потребовалось некоторое время, чтобы привести свою жизнь в порядок, вернуть силу и уверенность. В конце концов, понять, куда я иду и с кем хочу делить этот путь. Да, это было сложно и больно. Да, бывали минуты, когда чувствовала себя одинокой и потерянной.

И вот я здесь. Не сломалась. Не погибла от одиночества. Жива и здорова, а главное – теперь я знаю себе цену. Я знаю, что способна любить, заботиться, но и заслуживаю такого же отношения в ответ.

Знаю, чего хочу, и уже никогда не сверну с пути к поставленной цели.

Я пообещала себе это. И сдержу его, чего бы это ни стоило, и как бы ни складывались обстоятельства.

Ради себя и ради своего счастья.

Я не позволяю людям использовать меня в своих интересах и проявлять неуважение. Отказываюсь говорить: «Да» вещам, которые мне неприятны и вызывают дискомфорт. Не позволяю другим определять мою ценность. Я отказываюсь тратить на них драгоценное время своей жизни.

Больше не молчу, когда хочу сказать о чём-то громко и твёрдо. Больше не терплю рядом тех, кто груб и недоброжелателен. Больше никогда и никому не позволяю нарушать собственные границы.

Отныне единственные люди, которые заслуживают внимания, времени и любви, – это те, кто уважает меня и принимает такой, какой я есть на самом деле. И больше никто другой на свете.

Устала обманывать себя, улыбаться, когда меня не уважают. В жизни всё намного проще: либо тебя уважают, ценят и любят, либо нет.

Пришло время научиться любить себя так же сильно, как я люблю других. Это меньшее, что я могу сделать для себя.

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