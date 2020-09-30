Люди с «трудным характером»: ещё мило или уже нездорово?

Их невозможно не заметить. Иногда кажется, что их больше, чем любых других. Это те, кто делят мир на чёрное и белое, в течение короткого времени меняют свою точку зрения на полностью противоположную, делают такие взаимоисключающие утверждения, что возникает вопрос «это как вообще?!»

Они и здоровы, и больны. Вроде как взрослые, но не очень. Как бы адекватные, но несовсем. Это о них говорят «трудный характер»… и только специалисты понимают: «трудный характер» — не что иное, как расстройство личности.

Одна из основных особенностей героев этой статьи — это трудности с самоконтролем. Таким личностям тяжело откладывать свои желания на потом и держать в узде собственные импульсы и инстинкты.

Кому-то из них трудно удержаться от импульсивных покупок и растрат: денег на квартплату не хватает, но такой человек запросто потратит кучу денег на новый мобильник или другую «статусную» вещь.

Кому-то не справиться с сексуальными и/ или агрессивными стремлениями. Такие ребята не в состоянии удержаться от соблазна пофлиртовать или изменить партнёру, а «любители» агрессии не могут не поспорить (или хуже…).

Кто-то рискует по поводу и без — это «адреналинщики», любители «погонять».

В норме, конечно, взрослый человек может отложить свои желания, справиться с невозможностью удовлетворить их здесь и сейчас, оценить степень риска. Но это в норме…

Взламыватели границ

От поведения такого человека часто не бывает по себе: ведь он лезет в ту часть жизни, в которую его не приглашали, которая является вашей частной территорией, и только вы вправе решать, пускать туда кого-то или нет.

Те, о ком эта статья, не уважают чужие психологические границы. Они запросто могут спросить, например, о размере вашей зарплаты, покопаться в вашем телефоне, публично задать вопрос, от которого вы покраснеете, произнести тост, который расстроит именинника, напасть на ваши верования и убеждения, на то, что вы считаете ценным и важным.

Это те, кто на ваше «я не пью» или «мне пора» начинают уговаривать, «уламывать», пытаться взять «на слабо», заставлять оправдываться и объясняться — словом, применять всевозможные манипуляции, чтобы заставить вас делать то, что они считают нужным. Такие люди убеждены, что без веских причин вы не имеете права принимать собственные решения и вообще жить свою жизнь, а не ту, которую они придумали.

Путаница ролей

На улице мы пешеходы. За рулём — водители. На работе — сотрудники. В магазине — покупатели, в поездке — туристы. Каждый из нас выполняет целую тонну социальных ролей. Встречаются среди нас те, кто хорошо переключаются между ролями и отлично понимают их различия.

Но личности, о которых идёт речь, путаются в своих социальных ролях, не могут вовремя переключиться, а иногда и просто берут на себя то, чего от них не ждут.

Например, это может быть вахтёр, роль которого — пропускать тех, кого положено, а не учить их жизни.

Может быть, это мама, которая забыла, что в доме дочери она — гость, а не воспитатель.

Может, это продавец в бутике, чья задача — помочь найти нужный размер, а не оценивать внешний вид и финансовое положение покупателя.

Это может быть сотрудник компании, который почему-то отчитывает клиента, забывая, что его задача — обслуживать.

Или собственник бизнеса, который за рулём не переключается из роли «царь своего мирка» в роль «водитель, знающий ПДД».

Чёрно-белый мир

Детской психике трудно не делить мир на правильное и неправильное. Им нужно чёткое понимание, что такое хорошо и что такое плохо. Поэтому герои мультиков такие простые и понятные.

Но потом дети становятся старше, и они уже могут различать полутона. Границы между добром и злом перестают быть такими чёткими, и мы становимся способны понять, что «однозначно правильного» не существует, что в каждом правиле есть исключения, а жизнь гораздо сложнее и интереснее, чем просто «хорошо» и «плохо». Собственно, одно из главных отличий детской (инфантильной) психики от взрослой заключается в способности справиться с противоречивостью и неоднозначностью.

Однако случается такое не со всеми. Герои этой статьи не могут вынести зыбкость и текучесть. Им во что бы то ни стало нужно делить мир на чёрное и белое, идеи и мысли — на правильные и неправильные, а людей вокруг — на друзей и врагов. Более того: они могут одного человека «расщепить» на «абсолютно хорошего» и «абсолютно плохого». У психиатров даже шутка такая есть: «от любви до ненависти один шаг — пограничное расстройство личности»..

Самое интересное происходит, когда им кто-то пытается показать неоднозначность. Например, попробуйте чёрно-белому экземпляру сказать, что не всё так просто. Угадайте, что будет?)

Да он разнесёт своего оппонента в пух и прах! Он не может промолчать, не способен принять иную точку зрения . И «дерётся» за свои представления о мире так, будто от этого зависит его жизнь, честь и достоинство. Нередко оппонент замолкает просто потому, что видит, как зашкаливают эмоции: ведь зрелая личность вполне в состоянии уступить, видя, что другого сильно задевает тема. Просто чтобы не ранить.

В таких «спорах» многие интуитивно чувствуют, что доказать что-то — дело бесполезное. И правильно делают. Ведь те, о ком мы говорим, не просто «обсуждают тему». Они защищают себя от всепоглощающей тревоги. Им слишком тяжело находиться в сложном и многогранном мире, где не на что опереться.

И они опираются. Сегодня на одну мысль, завтра — на противоположную.

Долой различия: живите так, как я хочу

Как мы уже говорили, таким людям очень трудно справиться с тем, что правота у каждого своя. Они уверены в том, что есть один «правильный» способ жить, а всё иное — плохо. Настолько плохо, что нужно во что бы то ни стало искоренять, переубеждать, «причинять добро» и бороться с инакомыслящими.

Не важно, о какой конкретно идее идёт речь: такие люди встречаются везде. И не всегда эти люди вообще принадлежат какому-то течению (хотя часто являются фанатами чего-либо). Иногда они с той же оголтелостью проповедуют собственные представления о том, как «надо».

Как бы то ни было, узнать их легко. Они не просто во что-то верят, не просто убеждены в своей правоте — они не дают другим права не быть такими же. Он не сможет сдержаться от того, чтобы не начать проповедовать свою «однозначно правильную» идею.

Может показаться, что такие люди — это просто те, кто чётко определил приоритеты. Но это не так.

Удивительно, что такие личности могут быстро переключаться: что они считали «однозначно правильным» вчера, сегодня может быть для них самым настоящим злом. Ну, или через месяц.

Стабильности в их взглядах нет. Если указать такому человеку на его склонность менять позиции, то в хорошем настроении он может эту информацию принять или начать оправдываться. Но вот если вы попадёте на «плохой» период, то в лучшем случае он скажет, что ничего подобного не было. А в худшем… ну, вы узнаете о себе много нового.

В конце концов, что же это за люди?

Специалисты называют их «пограничниками». Потому что люди с таким «трудным характером» — это те, кто находятся на грани между душевным здоровьем и болезнью. Их психика нарушена, и «починить» её очень нелегко. По самым оптимистичным прогнозам на восстановление психики такого человека нужно 7 лет непрерывной психотерапии. Правда, обычно пограничники не в состоянии так долго находиться в терапии.

Одна из особенностей таких личностей в том, что они вообще не могут выдерживать стабильные и длительные отношения. Как правило, им нужен либо третий, либо постоянный допинг в виде скандалов и разрывов.

А чтобы лучше понять, как ведут себя пограничники, представляю вашему вниманию опросник для партнёров таких личностей. Это, конечно, не диагностика (ибо диагнозы может ставить только специалист после тщательнейшего обследования), но суть вопросов отлично отражает то, как ведут себя такие люди в отношениях.

Опросник для определения пограничного расстройства личности

1. Приходится ли вам скрывать свои мысли и чувства, опасаясь реакции своего партнера, хотя Ваши переживания носят такой характер, что не могут в реальности ранить или оскорбить его?

2. Вам приходится тщательно контролировать все, что вы говорите и что делаете, потому, что все ваши слова и действия могут быть потом использованы против вас?

3. Обвиняют ли вас и критикуют за все, что не так в ваших отношениях, хотя эти претензии не имеют логического смысла?

4. Бывает ли так, что периоды неистовства, ругани и обвинения без всякого логического обоснования вдруг сменяются нормальным последовательным поведением?

5. Чувствуете ли вы, что вами манипулируют, вас контролируют или вам лгут?

6. Замечали ли вы, что человек, с которым вы живете видит в вас в один период только хорошее, либо только плохое в другой период, без переходных моментов?

7. Опасаетесь ли вы что-то просить для себя потому, что услышите в ответ, что вы слишком эгоистичны и требовательны, слишком многого хотите, или что-то с вами вообще не так, если вы просите о таких вещах? Ваши потребности могут рассматриваться как ненужные или не важные

8. Чувствуете ли вы потерю контроля над происходящим, потому, что ваша точка зрения отрицается или принижается в период «черной полосы»?

9. Чувствуете ли вы, что никогда ничего не можете сделать правильно, потому, что если вы начинаете делать то, что хочет ваша половина, вдруг половина резко меняет свои ожидания? Оказывается, что вы опять сделали не то и не так.

10. Обвиняют ли вас в том, что вы никогда не говорили и никогда не делали? Когда вы хотите объяснить или рассказать об этом вам не верят.

11. При попытке разорвать отношения ваш партнер сначала клянется вам в любви, обещает исправиться, потом переходит к прямым угрозам.

12. Вы не можете планировать свою жизнь из-за того, что ваш партнер постоянно меняет планы.

P.S. Опросник, естественно, придумала не я. Этот материал у одного психиатра одолжила

Только, пожалуйста, не пугайтесь и не ставьте диагнозы всем подряд! Пограничные черты личности есть у всех, и каждый человек может найти в этом тексте что-то о себе или о соседе. Фокус вот в чём: чем более зрелая психика у человека, тем к большему количеству разных её частей он имеет доступ. Проще говоря, у «здорового» человека есть разнообразный набор качеств. За голову следует хвататься в случае, когда человек может только так и никак иначе.

Автор Екатерина Оксанен (Амеялли)

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