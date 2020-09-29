Установлена причина рассвета динозавров на Земле

Усиление вулканической деятельности, произошедшее порядка 233 млн лет назад, непосредственно привело не только к исчезновению многих биологических видов, но и последующему господству динозавров на нашей планете, подтвердила международная научная группа.



Ученые из Китайского университета геологических наук (г. Ухань, пров. Хубэй) с коллегами из Бристольского университета Великобритании пришли к выводу о массовом вымирании карнийского яруса триасового периода на основе исследования геологических и палеонтологических данных, пишет газета «Кэцзи жибао» (ежедневная газета «Наука и техника»).

Палеонтологи в статье, опубликованной в американском научном журнале Science Advances отметили, что массовое вымирание, скорее всего, стало результатом крупномасштабных извержений вулканов на нынешнем западе Канады.

Профессор Китайского университета геологических наук Сун Хайцзюнь в интервью газете пояснил, что геологический катаклизм наступил в карнийский век, и выбросы из недр двуокиси углерода и других видов парниковых газов привели к быстрому глобальному потеплению и увеличению осадков. Экстремальное потепление известно среди ученых как Карнийское плювиальное событие.