Установлена причина рассвета динозавров на Земле

Усиление вулканической деятельности, произошедшее порядка 233 млн лет назад, непосредственно привело не только к исчезновению многих биологических видов, но и последующему господству динозавров на нашей планете, подтвердила международная научная группа.
Ученые из Китайского университета геологических наук (г. Ухань, пров. Хубэй) с коллегами из Бристольского университета Великобритании пришли к выводу о массовом вымирании карнийского яруса триасового периода на основе исследования геологических и палеонтологических данных, пишет газета «Кэцзи жибао» (ежедневная газета «Наука и техника»).
Палеонтологи в статье, опубликованной в американском научном журнале Science Advances отметили, что массовое вымирание, скорее всего, стало результатом крупномасштабных извержений вулканов на нынешнем западе Канады.
Профессор Китайского университета геологических наук Сун Хайцзюнь в интервью газете пояснил, что геологический катаклизм наступил в карнийский век, и выбросы из недр двуокиси углерода и других видов парниковых газов привели к быстрому глобальному потеплению и увеличению осадков. Экстремальное потепление известно среди ученых как Карнийское плювиальное событие.
Еще порядка 40 лет назад геологи обнаружили, что потепление длилось примерно миллион лет. Изменение климата повлекло за собой существенное сокращение разнообразия морских и наземных организмов, а также появление представителей новых биологических видов.
В те времена значительно распространились хвойные растения, и этим было обусловлено быстрое развитие пресмыкающихся, питавшихся растениями.
«Хотя динозавры появились за 20 млн лет до Карнийского плювиального события, их было не очень много. Именно названое событие дало пресмыкающимся возможность господствовать на Земле», — пояснил профессор.
По словам Сун Хайцзюня, после Карнийского плювиального события на нашей планете появились первые морские черепахи, крокодилы, ящерицы, млекопитающие и планктон.
Палеонтологи уже выделили 5 эпох массового вымирания. Карнийское плювиальное событие, как и эти эпохи, оказало далеко идущее влияние на эволюцию организмов, считают ученые.