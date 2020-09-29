Майкрософт готовится к мировому цунами?

Два года назад компания Microsoft устроила дикий эксперимент. Они построили центр обработки данных, запаяли его в стальной цилиндр и потопили его у побережья Оркнейских островов. И вот сейчас, по прошествии двух лет цилиндр извлечен со дна океана и исследователи оценивают его состояние.



Первый вывод Microsoft заключается в том, что “нет людей – нет отказов”, поскольку, как выяснилось, лежащий на дне океана, герметично заваренный и лишенный персонала цилиндр, заполненный серверами, имел меньшую частоту отказов, чем обычный центр обработки данных.

Когда контейнер вытащили с морского дна примерно в полумиле от берега после того, как его поместили туда в мае 2018 года, только восемь из 855 серверов на борту вышли из строя. Это исключительно хорошо для обычного центра обработки данных.

«Уровень наших отказов в воде составляет одну восьмую того, что мы видим на суше», – говорит Бен Катлер, возглавлявший то, что Microsoft называет Project Natick. Команда предполагает, что большая надежность может быть связана с тем фактом, что на борту не было людей и что в капсулу закачивали азот, а не кислород.

Комментарий : Размещение каких-то технических узлов в воде – дело исключительно полезное и во всех отношениях замечательное. Это и разного рода хабы вдоль кабелей, проложенных по дну океанов, это и разные важные датчики типа сейсмографов, а военная сфера – так это целое направление развития подобных устройств. Поэтому люди занимаются всем этим уже более сотни лет и в “подводных серверах” все отработано до мелочей. То есть у Microsoft не было абсолютно никакой необходимости в таких экспериментах.

По одному звонку в Пентагон им бы прислали толкового сержанта и он бы объяснил ботанам в белых халатах все детали – даже сказал, у кого купить нормальную краску, чтобы логотип за какие-то два года не стерся. Тем не менее, этого сделано не было и скорее Microsoft тестируют какую-то другую технологию для других целей. Например, не дата-центр, который будет работать на дне океана, а дата-центр, который будет работать даже в случае прихода океана в Нью-Йорк, например.

На это указывает, в частности, тот факт, что эксперимент длился всего два года. Это очень короткий, просто смешной срок для тестирования. Так, в конце 1940-х американцы начали работу над системой SOSUS (Sound Surveillance System) – сети гидрофонов, разбросанных на дне океана и отслеживающих подводные лодки, а началом 1950-х система начала развертывание. Потом к гидрофонам добавились станции с магнитометрами, газоанализаторами, тепловыми и радиационными датчиками – все это лежит на дне и прекрасно работает по сей день. То есть по 50-70 лет! Что там за два года можно понять?

И не мы одни задаем этот вопрос, поэтому Microsoft честно сказала журналистам, что это “кластеры небольших подводных центров обработки данных для краткосрочного использования”. То есть никто там и ничего не погружает в океан на годы – все временное. Более того: как говорит Дэвид Росс, консультант по таким центрам обработки данных – эти новые дата-центры будут незаменимой вещью на случай террористической атаки или стихийного бедствия:

«…организации, столкнувшиеся со стихийным бедствием или террористической атакой, могут счесть это привлекательным. Вы могли бы эффективно переместить что-либо в более безопасное место, не неся огромных затрат на инфраструктуру, связанных со строительством здания. Это гибкое и экономичное решение».

Ход мыслей очень странный. Так, у нас были знакомые, хозяева которых кое-что арендовали в ВТЦ на момент 11-го сентября 2001-го года и когда какие-то невидимые террористы взорвали здание вместе с офисом – никто не покупал батискаф и не уходил в моря. Люди просто арендовали другое помещение на соседней улице и продолжили работу. И точно так же поступают люди, столкнувшиеся со стихийными бедствиями.

Единственное приложение таких подводных дата-центров – это стихийное бедствие, которое затронет весь мир. Или теракт, который затронет весь мир. И если Microsoft вкладывает деньги в подготовку к стихийным бедствиям и терактам такого типа – значит руководство компании что-то про это знает, возможно даже знает – где это начнется, как и когда.

К сожалению или к счастью мы в такие высокие круги не входим, ничего про БП точно не знаем, поэтому придется искать информацию из других и источников – то есть как и всегда следить за развитием событий.

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